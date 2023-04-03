ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців: новий термін

Новость на русском →
Понеділок 03 квітня 2023 13:15
Європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців: новий термін Фото: Міський транспорт Будапешта (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для українських біженців. Їздити транспортом Будапешта без оплати можна буде до 30 червня 2023 року.

На яких рейсах буде достатньо українських документів, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Будапештський транспортний центр.

Будапештський транспортний центр (БТЦ) продовжив безкоштовний проїзд для біженців з України на рейсах громадського транспорту до 30 червня 2023 року.

"З ініціативи столичного муніципалітету безкоштовним проїздом, як і раніше, можна скористатися, пред'явивши український проїзний документ, придатний для ідентифікації особи", – зазначають на сайті організації.

Безкоштовний проїзд для українських біженців діє з 4 березня 2022 року. Раніше оголошувалося, що пільги продовжені до 31 березня 2023 року.

Європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців: новий термінФото: На екскурсійні рейси пільги не діють (pixabay.com)

Скористатися безкоштовним проїздом біженці зможуть лише за наявності у них будь-якого офіційного українського документа:

  • український паспорт;
  • українське посвідчення особи;
  • українська посвідка на проживання;
  • український студентський квиток іноземного студента, який навчається в Україні;
  • будь-який документ, що підтверджує прописку іноземних громадян, що проживають в Україні.

Документи, що дають право на безкоштовний проїзд, будуть прийматися на рейсах БТЦ, крім аеропортового експресу 100E, фунікулера, екскурсійних рейсів, катерів, а також у міських електричках та "синіх" автобусах на маршрутах на околицях міста.

Нагадаємо, ми писали, що у Хорватії змінилися умови безкоштовного проїзду українців залізницею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Будапешт
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Олег Васильєв
Від 230 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору