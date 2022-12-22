ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ще на 2 роки. У країні ЄС продовжили термін дії водійських прав українців

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 11:56
Ще на 2 роки. У країні ЄС продовжили термін дії водійських прав українців Фото: Автодорожній міст Тромсе у Норвегії (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Норвегії продовжили термін дії водійських прав для українських біженців на три роки, поки діє колективний захист у країні.

Упродовж цього терміну визнаватимуться всі види водійських посвідчень, а не тільки на легкові автомобілі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Міністерство транспорту звернулося до Норвезької адміністрації автомобільних доріг з проханням збільшити термін, протягом якого визнаються українські водійські права в Норвегії, з 12 місяців до тривалості колективного захисту, який мають українські біженці в Норвегії – на три роки.

"Багато біженців перебувають тут майже рік. У багатьох українців є водійські права, які вони можуть використовувати в Норвегії, але вони втратять право на водіння, якщо правила не зміняться. У багатьох також є водійські права на вантажні автомобілі та автобуси, і вони можуть бути корисними у норвезькому суспільстві", – зазначив міністр транспорту Йон-Івар Нюгард.

У силі для українців залишається вимога мати дійсне фізичне посвідчення водія своєї країни.

Ще на 2 роки. У країні ЄС продовжили термін дії водійських прав українців

Фото: Реєстрація українців у Норвегії (gettyimages.com)

Норвезька адміністрація доріг загального користування має намір реалізувати запропоновані зміни з 1 лютого 2023 року.

У квітні уряд Норвегії визнав водійські права українських біженців на 12 місяців. Пізніше Рада ЄС у співпраці з парламентом домовилася про встановлення тимчасових заходів для українських водійських документів, щоб знизити в цьому випадку вимоги до водіїв з третіх країн при керуванні в межах ЄС.

Нагадаємо, ми писали, у Швейцарії готують тисячі місць для українців .

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия Водійське посвідчення
Відпочинок в Україні
Точки зору
Каріна Клименко
На рівні з громадянами ЄС. Які країни надають українцям безкоштовні медпослуги
Каріна Клименко
юрист компанії Stron Legal
Олексій Бурчевський
Рік найважчих випробувань. Як війна змінила українську цивільну авіацію
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Наталія Назарко
Як ввезти в Україну та розмитнити авто з Європи: всі деталі
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Олег Васильєв
Масштабні виклики. Чи витримає "УЗ" новий блекаут та що треба знати пасажирам
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору