Еще на 2 года. В стране ЕС продлили срок действия водительских прав украинцев

В Норвегии продлили срок действия водительских прав для украинских беженцев на три года, пока действует коллективная защита в стране.

В течение этого срока будут признаваться все виды водительских удостоверений, а не только на легковые автомобили, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Министерство транспорта обратилось в Норвежскую администрацию автомобильных дорог с просьбой увеличить срок, в течение которого признаются украинские водительские права в Норвегии, с 12 месяцев до продолжительности коллективной защиты, которую имеют украинские беженцы в Норвегии – на три года.

"Многие беженцы находятся здесь почти год. У многих украинцев есть водительские права, которые они могут использовать в Норвегии, но они потеряют право на вождение, если правила не изменятся. У многих также есть водительские права на грузовые автомобили и автобусы, и они могут быть полезными в норвежском обществе", – отметил министр транспорта Йон-Ивар Нюгард.

В силе для украинцев остается требование иметь действительное физическое водительское удостоверение своей страны.

Фото: Регистрация украинцев в Норвегии (gettyimages.com)

Норвежская администрация дорог общего пользования намерена реализовать предложенные изменения с 1 февраля 2023 года.

В апреле правительство Норвегии признало водительские права украинских беженцев на 12 месяцев. Позже Совет ЕС в сотрудничестве с парламентом договорился об установлении временных мер для украинских водительских документов, чтобы снизить в этом случае требования к водителям из третьих стран при вождении в пределах ЕС.

Напомним, мы писали, в Швейцарии готовят тысячи мест для украинцев.