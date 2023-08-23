Середньовічна фортеця на Хмельниччині постраждала через обстріли росіян: що пошкоджене

Під час російських обстрілів у Хмельницькій області постраждала Меджибізька фортеця 14-16 століть. Вибухова хвиля пошкодила двері, вікна та покрівлю замку.
Під час атаки на території історико-культурного заповідника перебували 300 студентів із різних куточків України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Факти". Всі учасники форуму встигли пройти в укриття.
Між тим, історична будівля зазнала пошкоджень: вибухова хвиля зачепила покрівлю Лицарської вежі фортеці, двері та вікна.
"Повідривало місцями скріплення листів, треба, щоб висотники провели обстеження. Руйнування, які потрібно робити за допомогою реставраторів, насамперед – це наші двері, які є історичними. Зроблено вони фігурними, і зрозуміло, що простий майстер це не зробить", – розповів директор державного історико-культурного заповідника Олег Погорілець.
Масштабний комплекс фортеці складається із двох основних будівель – старого палацу у стилі ренесансу та нового у стилі бароко. Свого часу замок служив форпостом оборони країни від нападу турецько-татарських загарбників. Зараз там музей, у якому можна побачити колекцію гармат, картини, вбрання та предмети побуту.
Відео: Меджибізька фортеця на Хмельниччині (youtube.com/KSM UKRAINE)
Днями в музеї відкрили виставку артефактів, на якій представлені майже сотня рідкісних експонатів, що розповідають про історію Меджибожа.
Раніше повідомляли, що реліквії із синагог на Тернопільщині "знайшлися" в музеї в Москві.
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