Реліквії із синагог на Тернопільщині "знайшлися" в музеї в Москві: що відомо

Єврейські реліквії із стародавніх синагог на Тернопільщині виставили у Музеї історії євреїв у Москві. Двері та кам'яні елементи зникли зі споруд після 2014 року.

Що відомо про вивезення артефактів зі столітньою історією до Росії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на проект з порятунку культурної спадщини "Україна Інкогніта".

Артефакти із понад 300-річною історією вивезли до Росії

Про випадок зникнення дерев'яних дверей із синагоги 16-17 століть у Чорткові Тернопільської області було відомо ще кілька років тому. Різьблені двері були зняті з недіючої синагоги ще у 2014 році. Тоді ж громада зверталася до правоохоронних органів, але справа до суду не дійшла.

Команда проекту з'ясувала, що приблизно у той самий час із давньої синагоги в Підгайцях також пропали унікальні реліквії – барокове білокам’яне різьблене оздоблення ніші з молитовної зали та різьблена таблиця з написом "Це ворота Господа – праведні ввійдуть через них", що прикрашала вхід до божниці. Влітку 2013 року ці реліквії ще були на місці.

Артефакти з обох синагог – трьохсотлітні двері та майже чотирьохсотрічне різьблене оздоблення – виставлені в експозиції московського Музею історії євреїв у Росії.

"Яким чином чималі артефакти доправили на терени країни-агресора – ще те питання. Як є питанням, як величезні кам'яні блоки змогли демонтувати із пам’ятки національного значення – синагога в Підгайцях стоїть в самісінькому центрі міста і провести такі масштабні роботи непомітно просто неможливо", – зазначають у громадській організації.

Фото: Експозиція музею в Москві (колаж "Україна Інкогніта")

В "Україна Інкогніта" припускають, до вивезення реліквій із синагог Чорткова та Підгайців причетні ті самі люди.

"Буду звертатися до світової єврейської спільноти", – головний рабин України

Головний рабин України Моше Реувен Асман в коментарі РБК-Україна розповів, що викрадення дверей із синагоги у Чорткові йому було відомо – ще тоді громада скаржилася йому. А про зниклу табличку та кам'яне оздоблення із синагоги у Підгайцях дізнався тільки вчора.

"Досі шокований, як дізнався про експозицію музеї в Москві. Голова громади неодноразово звертався до мене, коли викрали ці двері. Тоді ж вони зверталися до правоохоронців, там дали "відписку". Синагозі 400 років, її повернули громаді. Після того, як неподалік упали російські ракети, там обвалилась частина даху. Зараз ми допомагаємо і сподіваємося відреставрувати цю унікальну синагогу", – розповів він.

За словами Моше Асмана, із головним російським рабином він не спілкується.

"Коли переможемо і звільнимо Україну, заберемо ці двері. Поки що у нас всі зусилля зосереджені на допомозі людям. Коли відреставруємо синагогу, двері повернемо на місце. Люди будуть приходити молитися, туристи будуть відвідувати. Буду звертатися до єврейської світової спільноти, щоб вони посприяли поверненню вкраденого", – додав головний рабин України.

Фото: Табличка із синагоги у Підгайцях ("Україна Інкогніта")

Що кажуть організатори музею в Москві

Як зазначили у самому музеї, двері та оздоблення з українських синагог вони купили, щоб врятувати від знищення.

"Обидва ці предмети із синагогальних будівель, що знаходяться на межі повної руйнації, були придбані, а не вкрадені приватним "Музеєм історії євреїв на території колишньої Російської імперії та СРСР", – зазначили в музеї.

Зазначається, що реліквії місяцями реставрували перед тим, як виставити на загальний огляд. У 2018 році до музею зверталася ініціативна група з України щодо повернення експонатів. У музеї погодилися за умови, що їм відшкодують кошти, потрачені на реставрацію та візьмуть на себе зворотну доставку.

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