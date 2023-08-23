Средневековая крепость на Хмельнитчине пострадала из-за обстрелов россиян: что повреждено

Во время российских обстрелов в Хмельницкой области пострадала Меджибожская крепость 14-16 веков. Взрывная волна повредила двери, окна и кровлю замка.

При атаке на территории историко-культурного заповедника находились 300 студентов из разных уголков Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Факты". Все участники форума успели пройти в укрытие.

Между тем, историческое здание получило повреждения: взрывная волна зацепила кровлю Рыцарской башни крепости, двери и окна.

"Поотрывало местами скрепление листов, надо, чтобы высотники провели обследование. Разрушения, которые нужно делать с помощью реставраторов, прежде всего – это наша дверь, которая является исторической. Сделана она фигурной, и понятно, что простой мастер это не сделает", – рассказал директор государственного историко-культурного заповедника Олег Погорелец.

Фото: Повреждения в крепости от взрывной волны (скриншот РБК-Украина/youtube.com/Факты)

Масштабный комплекс крепости состоит из двух основных зданий – старого дворца в стиле ренессанса и нового в стиле барокко. В свое время замок служил форпостом обороны страны от нападения турецко-татарских захватчиков. Сейчас там музей, где можно увидеть коллекцию пушек, картины, наряды и предметы быта.

Видео: Меджибижская крепость на Хмельнитчине (youtube.com/KSM UKRAINE)

На днях в музее открыли выставку артефактов, на которой представлены около сотни редких экспонатов, рассказывающих об истории Меджибожа.

Ранее сообщалось, что реликвии из синагог в Тернопольской области "нашлись" в музее в Москве.

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