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До середини січня. Українців закликали не їхати до Ірландії: причини

Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ірландія залишається однією з найгостинніших країн для українських біженців – країна надала прихисток вже 66 тисячам наших співгромадян.

Тим часом, найближчого місяця українцям краще утриматися від поїздки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Irish Examiner.

Днями міністр інтеграції Родерік О'Горман провів зустріч із послом України Ларисою Герасько. Її попросили поінформувати українців, що їм буде складно знайти житло в Ірландії до Нового року.

Попередження про дефіцит вільних місць для українців діятиме приблизно до 13 січня 2023 року. Причини: транзитний хаб для біженців Citywest може бути заповнений. Також проблем із пошуком житла може додати недоступність персоналу через свята.

"У зв'язку з наближенням різдвяних та новорічних свят та обмеженої роботи хаба СітіВест та відповідних ірландських служб просимо утриматися від прибуття на територію Ірландії до початку нового року", – опублікували попередження на сторінці консульського відділу посольства України в Ірландії.

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)

У розмові з Irish Examiner Лариса Герасько сказала, що задоволена наданням притулку тисячам українців, які вже прибули в країну.

"Я знаю, що уряд стикається з проблемами із житлом, і я повністю усвідомлюю, що українці приїжджають до Ірландії через холодну зиму та руйнування 50% критичної інфраструктури в Україні. Мільйони українців живуть зараз без електрики, водопостачання", - сказала дипломат. журналістам.

Тим часом, влада Ірландії не раз наголошувала: розміщення українцям у день приїзду не завжди можуть надати.

Раніше уряд знову оголосив про надання вільного житла біженцям, а люди пообіцяли надати ще 500 об'єктів нерухомості для розміщення українців.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах змінять підхід до прийому українців.

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