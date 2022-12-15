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Надзвичайної ситуації вже немає. У Нідерландах змінять підхід до прийому українців

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Четвер 15 грудня 2022 11:43
Надзвичайної ситуації вже немає. У Нідерландах змінять підхід до прийому українців Фото: Українці в Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Нідерландах переглядають тимчасовий акт із прийому українців. Уряд планує його продовжити, оскільки війна в Україні триває довше, ніж передбачалося.

Втім, у закон про українських біженців внесуть суттєві зміни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

У заяві 12 грудня влада зазначила, що на біженців, які тікають від війни у своїй країні та поселяються в Нідерландах, поширюється Директива про тимчасовий захист і вони мають право на якісне житло, засоби до існування та медичне обслуговування.

Із 1 квітня через швидкий наплив українських біженців і великий тиск на Центральне агентство з питань прийому шукачів притулку (COA) уряд ввів у дію закон про надзвичайний стан. За цим документом юридичний обов’язок дбати про прийом та опіку біженців з України отримали мери по всій країні.

У новій редакції закону запровадять важливу зміну – відповідальність за прийом та догляд за українськими біженцями переходить від мерів до управління муніципалітетів.

"Оскільки гострої надзвичайної ситуації вже немає, це завдання не буде покладено на міського голову", – йдеться у повідомленні.

Надзвичайної ситуації вже немає. У Нідерландах змінять підхід до прийому українців

Фото: У Нідерландах продовжать тимчасовий захист українцям (gettyimages.com)

На даний момент ще невідомо, коли Центральне агентство з питань прийому шукачів притулку візьметься за прийом біженців з України.

Ознайомлення з тимчасовим актом прийому українців триватиме до 13 січня 2023 року. Закон набуде чинності після розгляду в Сенаті.

З початку війни в Нідерландах отримали тимчасовий захист понад 79 тисяч українців.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах змінюють суми виплат українцям.

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