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До середины января. Украинцев призвали не ехать в Ирландию: причины

Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ирландия остается одной из самых гостеприимных стран для украинских беженцев – страна предоставила убежище уже 66 тысячам наших сограждан.

Между тем, в ближайший месяц украинцам лучше воздержаться от поездки, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Irish Examiner.

На днях министр интеграции Родерик О’Горман провел встречу с послом Украины Ларисой Герасько. Ее попросили проинформировать украинцев о том, что им будет сложно найти жилье в Ирландии до Нового года.

Предупреждение о дефиците свободных мест для украинцев будет действовать примерно до 13 января 2023 года. Причины: транзитный хаб для беженцев Citywest может быть заполнен. Также проблем с поиском жилья может добавить недоступность персонала из-за праздников.

"В связи с приближением рождественских и новогодних праздников, и ограниченной работы хаба СитиВест и соответствующих ирландских служб просим воздержаться от прибытия на территорию Ирландии к началу нового года", – опубликовали предупреждение на странице консульского отдела посольства Украины в Ирландии.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

В беседе с Irish Examiner Лариса Герасько сказала, что довольна предоставлением убежища тысячам украинцев, которые уже прибыли в страну.

"Я знаю, что правительство сталкивается с проблемами с жильем, и я полностью осознаю, что украинцы приезжают в Ирландию из-за холодной зимы и разрушения 50% критической инфраструктуры в Украине. Миллионы украинцев живут сейчас без электричества, водоснабжения", - сказала дипломат журналистам.

Между тем, власти Ирландии не раз отмечали: размещение украинцам в день приезда не всегда в состоянии предоставить.

Ранее правительство вновь объявило о предоставлении свободного жилья беженцам, а люди пообещали предоставить еще 500 объектов недвижимости для размещения украинцев.

Напомним, мы писали, что в Нидерландах изменят подход к приему украинцев.

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Ирландияжилье для переселенцев