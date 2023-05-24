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Село "Мрія". Для біженців у Нідерландах збудували квартал окремих квартир

Фото: Модульне містечко в Нідерландах (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У голландському місті Влардінген добудовують цілий квартал з квартирами для українців. Загалом модульне містечко розраховане на 1000 біженців.

"Українське село" назвали "Мрія". Перші родини вже заселяються, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на rijnmond.nl.

Модульне житло – це триповерхові будинки з дерев'яним облицюванням. Всередині – квартири на 27 кв. м, у кожній є душ і туалет, своя кухня, ліжко, шафа, стіл, кавоварка та телевізор.

На території триває облаштування – вже висаджені перші дерева та квіти. Організатори будівництва обіцяють, що незабаром там буде дуже зелений район.

Зараз у Нідерландах проживають майже 100 тисяч біженців з України. Багато з них – в притулках, готелях чи приватних будинках. Місто Влардінген стало першим у країні, яке вирішило зводити модульне житло для українців. Проект фінансує уряд Нідерландів.

Фото: Модульне житло для українців у Нідерландах (rijnmond.nl)

Містечко "Мрія" збудували за 8 місяців. Вже готові три житлових корпуси та адміністративна будівля, де буде медпункт. Добудовують початкову школу, 48 окремих будиночків та спортзал. Весь проект має бути завершений у липні.

Фото: У квартирах – своя міні-кухня (rijnmond.nl)

У районі "Мрія" вже стає багато дітей. Автомобілі біженок залишаються на краю ділянки. На відстані можна побачити метро, яке проходить між Роттердамом, Влардінгеном та Гук-ван-Голландом.

Район функціонуватиме до 2026 року. Потім багатоквартирні будинки розберуть. 339 з них наразі орендують у будівельної компанії. Куди їх передадуть потім, поки невідомо.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців в Ірландії можуть отримати посвідку на проживання після війни.

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