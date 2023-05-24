Село "Мрия". Для беженцев в Нидерландах построили квартал отдельных квартир

В голландском городе Влардинген достраивают целый квартал с квартирами для украинцев. В общей сложности модульный городок рассчитан на 1000 беженцев.

"Украинское село" назвали "Мрия". Первые семьи уже заселяются, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на rijnmond.nl.

Модульное жилье – это трехэтажные дома с деревянной облицовкой. Внутри – квартиры на 27 кв. м, в каждой есть душ и туалет, своя кухня, кровать, шкаф, стол, кофеварка и телевизор.

На территории идет обустройство – уже высажены первые деревья и цветы. Организаторы строительства обещают, что в скором времени там будет очень зеленый район.

Сейчас в Нидерландах проживают около 100 тысяч беженцев из Украины. Многие из них – в приютах, гостиницах или частных домах. Город Влардинген стал первым в стране, который решил строить модульное жилье для украинцев. Проект финансирует правительство Нидерландов.

Фото: Модульное жилье для украинцев в Нидерландах (rijnmond.nl)

Поселок "Мрия" построили за 8 месяцев. Уже готово три жилых корпуса и административное здание, где будет медпункт. Достраивают начальную школу, 48 отдельных домиков и спортзал. Весь проект должен быть завершен в июле.

Фото: В квартирах – своя мини-кухня (rijnmond.nl)

В районе "Мрия" уже становится много детей. Автомобили беженок остаются на краю участка. На расстоянии можно увидеть метро, проходящее между Роттердамом, Влардингеном и Хук-ван-Холландом.

Район будет функционировать до 2026 года. Затем многоквартирные дома разберут. 339 из них сейчас арендуют у строительной компании. Куда их передадут потом, пока неизвестно.

Напомним, мы писали, сколько украинцев в Ирландии могут получить вид на жительство после войны.