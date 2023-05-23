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Скільки українців в Ірландії можуть отримати посвідку на проживання після війни: прогноз

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Вівторок 23 травня 2023 11:14
Скільки українців в Ірландії можуть отримати посвідку на проживання після війни: прогноз Фото: Українці в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії прораховують програму дій щодо українських біженців після закінчення війни. Понад 30 тисяч українців можуть отримати посвідку на проживання, ще десятки тисяч людей – гроші на повернення додому.

Проект пропозицій щодо приблизно 75 тисяч біженців з України обговорюється в уряді Ірландії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на independent.ie.

Зазначається, що отримати постійний посвідку на проживання в Ірландії можуть понад 30 тисяч українців, якщо у них буде стабільна робота чи навчання. При цьому міністрів попередили, що до працюючих українців у майбутньому приєднаються члени сім'ї, що може створити додаткове навантаження на систему розміщення.

Також уряд розгляне, на яких умовах надавати посвідку на проживання тим, хто не може повернутися до України за станом здоров'я чи гуманітарними причинами, чи сім'ям зі школярами.

Міністрам представили результати опитування, за якими 41% біженців вирішили залишитися в країні. Близько 24% планують повертатись додому (18 тисяч біженців). Третина опитаних не впевнені у своїх планах – 24 тисячі людей.

Крім надання посвідки на проживання українцям пропонується одночасне заохочення добровільного повернення та підтримка протягом певного періоду часу для забезпечення безпеки тих, хто повертається.

Реалізація таких рішень залежатиме від того, чи продовжить ЄС дію директиви про тимчасовий захист. Продовження директиви до березня 2025 року вважається "реальною можливістю", йдеться в інформаційному документі для міністрів.

Нагадаємо, ми писали, з якими проблемами українці стикаються у Румунії.

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