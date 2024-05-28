Секретна лагуна та руїни замків. Захопливі місця Рівненщині для поїздки на вікенд

Рівненщина – регіон, де є чимало цікавих місць, вартих уваги туристів, хоча багато людей про них не знають. Якщо запланувати поїздку на вікенд, то можна побачити і захопливі історичні пам'ятки, і мальовничі природні локації.
Що варто включити у маршрут подорожі в регіоні, РБК-Україна розповідає з посиланням на тревел-блогера Машу Себову, яка проїхала усю область, щоб побачити найцікавіші місця.
Рівненщину часто проїжджають дорогою на Львів чи в Карпати, але Маша Себова зняла відео, щоб показати, що регіон вартий туристичної уваги і є прекрасним варіантом для поїздки на довгий вікенд. Вона розповідає про найцікавіші місця.
"Під час екскурсії є можливість відвідати кілька потужних кар'єрів, один з яких перетворився на блакитну лагуну – ідеальне місце для літнього відпочинку. А далі на місцях, де копали бурштин, можна трошки і собі вполювати його", –ділиться вона.
Відео: Цікаві місця, які приховує Рівненщина (youtube.com/Маша Себова)
"Тут також роблять екскурсії. Ще в Острозі була надрукована і зберігається перша в Україні Біблія. Адже тут свою друкарню мав Іван Федоров", – зазначає Маша Себова.
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