Секретная лагуна и руины замков. Захватывающие места Ровенщины для поездки на уикенд

Ровенщина – регион, где есть немало интересных мест, достойных внимания туристов, хотя многие о них не знают. Если запланировать поездку на уик-энд, то можно увидеть и захватывающие исторические достопримечательности, и живописные природные локации.
Что следует включить в маршрут путешествия в регионе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на тревел-блогера Машу Себову, которая проехала всю область, чтобы увидеть самые интересные места.
Ровенщину часто проезжают по дороге во Львов или в Карпаты, но Маша Себова сняла видео, чтобы показать, что регион достоин туристического внимания и является прекрасным вариантом для поездки на длинный уикенд. Она рассказывает о самых интересных местах.
"Во время экскурсии есть возможность посетить несколько мощных карьеров, один из которых превратился в голубую лагуну – идеальное место для летнего отдыха. А дальше на местах, где копали янтарь, можно немного и себе отыскать его", – делится она.
Видео: Интересные места, которые скрывает Ровенщина (youtube.com/Маша Себова)
"Здесь также совершают экскурсии. Еще в Остроге была опубликована и хранится первая в Украине Библия. Ведь здесь свою типографию имел Иван Федоров", – отмечает Маша Себова.
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