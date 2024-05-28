Секретна лагуна та руїни замків. Захопливі місця Рівненщині для поїздки на вікенд

Рівненщина – регіон, де є чимало цікавих місць, вартих уваги туристів, хоча багато людей про них не знають. Якщо запланувати поїздку на вікенд, то можна побачити і захопливі історичні пам'ятки, і мальовничі природні локації.

Що варто включити у маршрут подорожі в регіоні, РБК-Україна розповідає з посиланням на тревел-блогера Машу Себову, яка проїхала усю область, щоб побачити найцікавіші місця.

Які локації Рівненщини варті уваги туристів

Рівненщину часто проїжджають дорогою на Львів чи в Карпати, але Маша Себова зняла відео, щоб показати, що регіон вартий туристичної уваги і є прекрасним варіантом для поїздки на довгий вікенд. Вона розповідає про найцікавіші місця.

Клесів – це неофіційна "столиця бурштину". Тут колись була бурштинова лихоманка і війни за цю дорогоцінну смолу, а зараз є можливість взяти офіційну екскурсію на квадроциклі і подивитись, як видобувається бурштин, розповідає мандрівниця.

"Під час екскурсії є можливість відвідати кілька потужних кар'єрів, один з яких перетворився на блакитну лагуну – ідеальне місце для літнього відпочинку. А далі на місцях, де копали бурштин, можна трошки і собі вполювати його", –ділиться вона.

Відео: Цікаві місця, які приховує Рівненщина (youtube.com/Маша Себова)

Надслучанська Швейцарія – так у народі називають національний парк біля річки Случ. Там дуже красиві місця із руїнами Пнівського замку.

– так у народі називають національний парк біля річки Случ. Там дуже красиві місця із руїнами Пнівського замку. Острог – місто колишньої князівської слави. Тут варто відвідати Острозький замок, який всередині має дуже цікаву експозицію. А також Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад в Україні, який заснували у 16 століття.

"Тут також роблять екскурсії. Ще в Острозі була надрукована і зберігається перша в Україні Біблія. Адже тут свою друкарню мав Іван Федоров", – зазначає Маша Себова.

Тунель кохання – це відома найромантичніша локація Рівненщини біля селища Клевань. Тунель утворився від руху поїздів до деревообробного заводу.

– це відома найромантичніша локація Рівненщини біля селища Клевань. Тунель утворився від руху поїздів до деревообробного заводу. Білівське городище – неподалік від тунелю дуже мальовнича локація.

– неподалік від тунелю дуже мальовнича локація. Замок у Дубно – одне з 7 чудес України, а також місце, де відбувались події у книзі Тарас Бульба.

– одне з 7 чудес України, а також місце, де відбувались події у книзі Тарас Бульба. Тараканівський форт – місце привидів і найцікавіші руїни Рівненщини, які приваблюють сталкерів і не тільки.

Фото: Мальовничі локації на Рівненщині (надане РБК-Україна)

Село Зелений дуб, яке знаходиться на півдні Рівненщини на кордоні з Тернопільщиною. Тут знаходиться еко-ферма з козами і вівцями, а також є можливість переночувати у відновленій середньовічній вежі.

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