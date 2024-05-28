Секретная лагуна и руины замков. Захватывающие места Ровенщины для поездки на уикенд

Ровенщина – регион, где есть немало интересных мест, достойных внимания туристов, хотя многие о них не знают. Если запланировать поездку на уик-энд, то можно увидеть и захватывающие исторические достопримечательности, и живописные природные локации.

Что следует включить в маршрут путешествия в регионе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на тревел-блогера Машу Себову, которая проехала всю область, чтобы увидеть самые интересные места.

Какие локации Ровенщины достойны внимания туристов

Ровенщину часто проезжают по дороге во Львов или в Карпаты, но Маша Себова сняла видео, чтобы показать, что регион достоин туристического внимания и является прекрасным вариантом для поездки на длинный уикенд. Она рассказывает о самых интересных местах.

Клесов – это неофициальная "столица янтаря". Здесь когда-то была янтарная лихорадка и войны за эту драгоценную смолу, а сейчас есть возможность взять официальную экскурсию на квадроцикле и посмотреть, как добывается янтарь, рассказывает путешественница.

"Во время экскурсии есть возможность посетить несколько мощных карьеров, один из которых превратился в голубую лагуну – идеальное место для летнего отдыха. А дальше на местах, где копали янтарь, можно немного и себе отыскать его", – делится она.

Видео: Интересные места, которые скрывает Ровенщина (youtube.com/Маша Себова)

Надслучанская Швейцария – так в народе называют национальный парк возле реки Случь. Там очень красивые места с руинами Пнивского замка.

– так в народе называют национальный парк возле реки Случь. Там очень красивые места с руинами Пнивского замка. Острог – город бывшей княжеской славы. Здесь стоит посетить Острожский замок, который имеет очень интересную экспозицию. А также Острожскую академию – первое высшее учебное заведение в Украине, которое было основано в 16 веке.

"Здесь также совершают экскурсии. Еще в Остроге была опубликована и хранится первая в Украине Библия. Ведь здесь свою типографию имел Иван Федоров", – отмечает Маша Себова.

Тоннель любви – это известная романтичная локация Ровенщины возле поселка Клевань. Тоннель образовался от движения поездов к деревообрабатывающему заводу.

– это известная романтичная локация Ровенщины возле поселка Клевань. Тоннель образовался от движения поездов к деревообрабатывающему заводу. Беловское городище – неподалеку от туннеля очень живописная локация.

– неподалеку от туннеля очень живописная локация. Замок в Дубно – одно из 7 чудес Украины, а также место, где происходили события в книге Тарас Бульба.

– одно из 7 чудес Украины, а также место, где происходили события в книге Тарас Бульба. Таракановский форт – место привидений и интереснейшие руины Ровенщины, которые привлекают сталкеров и не только.

Фото: Живописные локации в Ровенской области (предоставлено РБК-Украина)

Село Зеленый дуб, которое находится на юге Ровенщины на границе с Тернопольщиной. Здесь находится эко-ферма с козами и овцами, а также есть возможность переночевать в восстановленной средневековой башне.

Напомним, мы писали, почему стоит посетить самое маленькое село в горах Закарпатья. В высокогорном населенном пункте осталось с десяток местных жителей. Но благодаря туризму село продолжает жить.

Также мы писали о пяти лучших замках в Украине, которые стоит увидеть летом.