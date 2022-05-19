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Сбор денег и поиск жилья. Всемирно известный Кембридж массово помогает украинцам

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 16:09
Сбор денег и поиск жилья. Всемирно известный Кембридж массово помогает украинцам Фото: Кембриджский университет в Британии (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В городе инициировали множество инициатив в помощь беженцам

Всемирно известный Кембриджский университет в Британии, как и одноименный город, активно принимает украинских беженцев. Студенты, сотрудники и жители Кембриджа выступили с многочисленными инициативами в поддержку прибывших в страну украинцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Varsity.co.uk.

Аспиранты и преподаватель украинского основали проект помощи

Полномасштабное российское вторжение в Украину привело к перемещению миллионов украинцев за рубеж.

По состоянию на середину мая более 46 000 украинских беженцев прибыли в Великобританию. Они приехали или самостоятельно, или по программе Homes for Ukraine. Студенты, сотрудники и жители Кембриджа выступили с несколькими инициативами в поддержку беженцев, прибывающих в город.

Сбор денег и поиск жилья. Всемирно известный Кембридж массово помогает украинцам

Фото: В Кембриже надеются, что центр помощи станет "вторым домом" для украинцев (unsplash.com)

Многие из мероприятий, проведенных в Кембридже за последний месяц — от акций протеста и пикетов на Королевском параде до образовательных выступлений в Кембридже, придумали в Cambridge4Ukraine.

Волонтерскую инициативу основали два аспиранта Кембриджа, преподаватель украинского языка на факультете MMLL и советник Кембриджского украинского общества.

Кембридж помогает украинцам искать работу

На сайте Cambridge4Ukraine собрали полезную информацию для людей, намеревающихся принять у себя украинских беженцев, в том числе там есть рекомендации по поддержке психического здоровья и благополучия беженцев, переживших травму.

Сайт также связывает беженцев с потенциальными работодателями, ищущими персонал, предоставляет ресурсы для изучения языка. Волонтеры в будущем хотят создать украинский центр в Кембридже, который мог бы стать "вторым домом" для беженцев".

Сбор денег и поиск жилья. Всемирно известный Кембридж массово помогает украинцам

Фото: В Кембридже собирают деньги на пополнения библиотеки с украинскими книгами (unsplash.com)

Другая организация энтузиастов Кембриджа запустила "Украинскую горячую линию для гостей и хозяев". Там хотят упростить общение между украинскими беженцами и принимающими их семьями в Кембридже и Кембриджшире. Предлагают услуги переводчика на английский, русский и украинский языки и рассказывают украинцам, как и где лучше обосноваться в этом районе. А Cambridge4Ukraine собирает собрать деньги на библиотеку для украинцев.

К слову, есть опасения, что некоторые аспекты жизни Кембриджа могут испугать украинцев.

Например, недавно там провели Майский бал с роскошным салютом. Жительница Кембриджа написала в Facebook, что ее гостья из Украины недавно услышала фейерверки и приняла их за стрельбу. Женщина выразила обеспокоенность тем, что салюты могут стать травмирующим опытом беженцев, которые приехали из зоны боевых действий.

Напомним, Оксфорд предоставит гранты, жилье и стипендии для украинцев.

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