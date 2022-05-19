Збір коштів та пошук житла. Всесвітньо відомий Кембридж масово допомагає українцям

У місті ініціювали безліч ініціатив на допомогу біженцям

Всесвітньо відомий Кембриджський університет у Британії, як і однойменне місто, активно приймає українських біженців. Студенти, співробітники і жителі Кембриджу виступили з численними ініціативами на підтримку прибулих в країну українців.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Varsity.co.uk.

Аспіранти та викладач української заснували проект допомоги

Повномасштабне російське вторгнення в Україну призвело до переміщення мільйонів українців за кордон.

Станом на середину травня понад 46 000 українських біженців прибули до Великої Британії. Вони приїхали або самостійно, або за програмою Homes for Ukraine. Студенти, співробітники та жителі Кембриджу виступили з кількома ініціативами на підтримку біженців, які прибувають до міста.

Фото: У Кембрижі сподіваються, що центр допомоги стане "другою домівкою" для українців (unsplash.com)

Багато заходів, проведених в Кембриджі за останній місяць - від акцій протесту і пікетів на королівському параді до освітніх виступів в Кембриджі, придумали в Cambridge4Ukraine.

Волонтерську ініціативу заснували два аспіранти Кембриджу, викладач української мови на факультеті MMLL і радник Кембриджського Українського товариства.

Кембридж допомагає українцям шукати роботу

На сайті Cambridge4Ukraine зібрали корисну інформацію для людей, які мають намір прийняти у себе українських біженців, в тому числі там є рекомендації з підтримки психічного здоров'я і благополуччя біженців, які пережили травму.

Сайт також пов'язує біженців з потенційними роботодавцями, які шукають персонал, надає ресурси для вивчення мови. Волонтери в майбутньому хочуть створити Український центр в Кембриджі, який міг би стати "другою домівкою" для біженців".

Фото: У Кембриджі збирають гроші на поповнення бібліотеки з українськими книгами (unsplash.com)

Інша організація ентузіастів Кембриджу запустила "українську гарячу лінію для гостей і господарів". Там хочуть спростити спілкування між українськими біженцями і приймаючими їх сім'ями в Кембриджі та Кембриджширі. Пропонують послуги перекладача на англійську, російську та українську мови і розповідають українцям, як і де краще влаштуватися в цьому районі. А Cambridge4Ukraine збирає гроші на бібліотеку для українців.

До слова, є побоювання, що деякі аспекти життя Кембриджа можуть налякати українців.

Наприклад, нещодавно там провели Травневий бал з розкішним салютом. Мешканка Кембриджа написала в Facebook, що її гостя з України нещодавно почула феєрверки і прийняла їх за стрілянину. Жінка висловила стурбованість тим, що салюти можуть стати травмуючим досвідом біженців, які приїхали із зони бойових дій.

Нагадавши, Оксфорд надасть гранти, житло та стипендії для українців.