Без санкцій. Які країни продовжують активно приймати туристів із РФ

Не зважаючи на війну, росіяни продовжують подорожувати у країни, які відкриті до туризму із РФ. Переважно у ті, які традиційно заробляли на турпотоці з Росії.

Найбільшу кількість росіян цієї зими прийняли 4 країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів.

Зазначається, що 90% усіх поїздок росіян за кордон цієї зими припало на 4 країни, куди вирушили 2,4 млн людей. Це Туреччина (основний турпотік був до Стамбула, який є транзитний хабом для росіян), Таїланд (майже 25%), ОАЕ та Єгипет.

Інші 6 країн прийняли 10% російських туристів цієї зими. Це напрямки для далеких мандрівок:

Шрі-Ланка;

Мальдіви;

Індія (Гоа);

Куба;

Катар;

Сейшели.

Турпотік росіян найбільше зріс в Туреччину – удвічі порівняно з минулим роком. Також – на Шрі-Ланку та в ОАЕ. Менша кількість туристів, ніж торік, туристів змогли потрапити до Єгипту та на Кубу.

Фото: Росіяни активно літають у Туреччину (gettyimages.com)

Між тим, в деяких країнах вже готові відмовитися від напливу російських туристів. Через масові зловживання на Балі в Індонезії росіян почали арештовувати і депортувати.

Нагадаємо, ми писали, що заможні росіяни повертаються у світовий туризм.

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