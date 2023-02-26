"Викликає здивування". Заможні росіяни повертаються у світовий туризм, – ForwardKeys

Через рік після вторгнення Росії в Україну "прості" росіяни фактично ізольовані від поїздок до Європи, а заможні громадяни країни-окупанта почали подорожувати набагато частіше. Від санкцій проти РФ виграли Туреччина та деякі інші країни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на новий звіт компанії ForwardKeys.

Потік туристів із РФ до ЄС та Британії впав на 99%

Компанія проаналізувала вплив війни на подорожі на основі даних про бронювання авіаперельотів.

"Звіт виявляє низку тенденцій, деякі з яких очікувані, а інші дивують", – йдеться в повідомленні ForwardKeys.

Інфографіка ForwardKeys

Як і очікувалося, санкції та заборона на прямі рейси між Росією та здебільшого ЄС різко скоротили повітряне сполучення Росії з рештою світу. Проте Близький Схід та Туреччина, які не заборонили польоти до Росії, виграли від збільшення авіасполучення з ними.

"Протягом року війни заповнюваність рейсів пасажирами між Росією та Близьким Сходом була на 27% більше, ніж в аналогічний період до пандемії, а в Туреччині – на 26%. Для порівняння, в ЄС та Великій Британії він був на 99% меншим, у Північній Америці – на 92%, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – на 87%, в Африці та решті Америки – на 76%, в решті Європи – на 20%”, – наголошується у звіті.

Можливо, найдивовижнішою тенденцією, що виявилася протягом перших десяти місяців війни, було те, що багаті росіяни поверталися до міжнародних поїздок із подвоєною силою після пандемії, а прості росіяни залишалися вдома.

Фото: "Прості" росіяни перестали подорожувати, але кількість преміальних поїздок різко зросла - ForwardKeys (unsplash.com)

"З початку війни 24 лютого і до кінця грудня кількість квитків преміум-класу для виїзду з РФ різко зросла (на 10% порівняно з рівнем до пандемії). А кількість поїздок економ-класом скоротилася на 70%. Однак з початку 2023 року ситуація змінилася: у першому кварталі року міжнародні поїздки впали. Станом на 15 лютого кількість бронювань рейсів преміум-класу на перший квартал року на 26% нижче за рівень 2019 року, а економ-класу – на 66%", – пишуть аналітики ForwardKeys.

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Напрямком, який найбільше привабив заможних росіян, став Таїланд: поїздки преміум-класу до цієї країни зросли на 81% порівняно з 2019 роком. За ним йдуть ОАЕ (зростання 108%), Туреччина (зростання 41%), Мальдіви (137%) та Єгипту (до 181%).

"Дивлячись на всі подорожі, – преміум та економ, – картина складається інша. Найпопулярнішим маршрутом для росіян минулого року був маршрут до Анталії, курорту "турецької рів'єри". Рейси туди з трьох великих аеропортів Москви, Внуково, Домодєдово та Шереметьєво, зросли на 144%, 77% та 74% відповідно порівняно з рівнем до пандемії", – наголошується у звіті.

Інфографіка ForwardKeys

Наступним за завантаженістю маршрутом був напрямок між Стамбулом та Москвою Шереметьєво, зростання на 73%, та Внуково – зниження на 14%. Шостий за завантаженістю маршрут був між Санкт-Петербургом та Анталією, зростання на 49%. За ним слідують Єреван – Москва Шереметьєво – зниження на 47%, Дубай – Москва: Шереметьєво – зростання на 228%, Ташкент – Москва: Домодєдово – зростання на 84% і Анталія – Єкатеринбург: зниження на 31%.

"Найбільший вплив на повітряні перевезення в Росію та з Росії після вторгнення в Україну мали санкції. Але вони особливо принесли користь Туреччині та Близькому Сходу, оскільки вони підтримували прямі рейси в Росію і назад", – заявив Олів'є Понті, віце-президент з аналітики ForwardKeys.

Він очікує, що китайські авіакомпанії стануть ще одним "переможцем": вони, як і раніше, літають через повітряний простір РФ.

"Однак найбільш вражаюче явище – "бум" на поїздки преміум-класу. Це ілюструє поділ російського суспільства на багатих, які відпочивають стильно, тоді як бідні залишаються вдома", – додав Понті.

Раніше повідомлялося, як санкції ізолювали туристів із РФ у світі.

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