Арешти та депортація. У ще одній країні почали вживати жорстких заходів проти росіян

На туристичному острові Балі в Індонезії розпочалися перевірки нелегальної діяльності росіян. На туристів із РФ масово скаржаться місцеві жителі.

Місцева влада вже розпочала перевірки та арешти, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на aljazeera.com.

Жителі Балі скаржаться на російських туристів: причини

На найпопулярнішому у туристів індонезійському острові Балі з початку війни почався приплив росіян. Але якщо 2022 року прибуло близько 60 000 громадян Росії, то з моменту оголошення мобілізації в РФ у вересні на острів прибувають приблизно 20 000 російських туристів на місяць.

Тим часом місцеві жителі почали скаржитися, що росіяни забирають у них роботу. Деякі російські туристи влаштувалися на острові заробляти перукарями, нянями, водіями таксі чи навіть секс-працівниками.

Через скарги місцевих жителів губернатор Ваян Костер звернувся до уряду країни з проханням скасувати росіянам та українцям видачу віз після прибуття. Міністр туризму Сандіага Уно пообіцяв розглянути запит губернатора.

Хоча кількість українців на Балі також збільшилася, їх у 10 разів менше. А більшість публічних проявів невдоволення, що стосуються незареєстрованих працівників, були спрямовані проти росіян.

Фото: Відпочинок росіян на Балі (gettyimages.com)

Перевірки та арешти росіян уже розпочалися

У березні влада Балі оголосила про формування опергрупи з поліції та представників міністерств праці, промисловості та торгівлі для боротьби з нелегальними працівниками.

На острові посилять моніторинг інтернету та встановлять рекламні щити із попередженням туристів про нелегальну роботу.

Зазначається, що за перший тиждень оперативна група заарештувала 6 російських туристів. Три з них заробляли секс-послугами, два працювали інструкторами з водіння мотоциклів та один був тренером з тенісу. Усі шестеро отримали наказ про депортацію.

У лютому місяці влада виставила 27-річного громадянина Росії перед місцевими ЗМІ з чорним капюшоном на голові. Його звинуватили у роботі фотографом-фрілансером, хоча він прибув за інвестиційною візою.

Фото: Місцеві жителі почали скаржитися на росіян (pixabay.com)

Російських туристів почали сприймати як загрозу галузі

"Я сподіваюся, що влада більше не закриватиме очі на іноземців, які користуються нашою гостинністю", – сказав співвласник туристичної компанії, що спеціалізується на альпінізмі, Зі Путро.

Він стверджує, що наплив росіян загрожує всій галузі.

"Спочатку вони звертаються до мене з проханням "співпрацювати", а це означає, що вони хочуть надати нових гостей за комісію. Вони хочуть, щоб ми працювали на них", – поділився він.

За спостереженнями Зі Путро, на вершину вулкана згідно із законом туристів мають вести місцеві гіди. Але для росіян це роблять самі росіяни, які вивчили маршрут у місцевих працівників.

На роботу росіян на пляжі скаржаться місцеві інструктори із серфінгу. Крім того, що туристи із РФ забирають роботу у балійців, вони не сплачують податки.

У лютому акаунт Moscow Chapter Bali в Instagram, який веде індонезієць, почав публікувати скріншоти реклами росіян та інших іноземців, які рекламують свої послуги на Балі. За перший місяць акаунт отримав понад 100 повідомлень про підозрюваних нелегальних працівників, багато з яких були росіянами.

Нагадаємо, ми писали, що заможні росіяни повертаються у світовий туризм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.