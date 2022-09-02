Самый тяжелый сезон. Стали известны потери туризма в Украине во время войны

Туризм в Украине не только не остановился, но и продолжает пополнять бюджет государства за счет налогов. Некоторые компании даже перечислили больше средств, чем в прошлом году.

Как работает отрасль во время войны, и в каких регионах украинцы больше всего путешествуют, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма.

Часть туристических компаний закрылись, но налогов поcтупило больше, чем в прошлом году

В среднем туристическая отрасль за первое полугодие 2022 года смогла заплатить в госбюджет на 25,7% меньше налогов, чем за этот же период в прошлом году. Количество компаний уменьшилось на 24,5%, предпринимателей - на 13,5%.

Всего госбюджет получил поступлений от уплаты налогов отелями и санаториями – 461 почти млн грн. Но эта сумма на 30% меньше, чем в прошлом году.

Пансионаты и общежития, ставшие временным прибежищем для тех, кто убегал от войны, уплатили налогов на 39% больше.

Фото: Налоги от туризма за первое полугодие 2022 года (инфографика ДАРТ)

Зато большие потери в этом году имели турбазы, кемпинги, детские лагеря. Они смогли уплатить на 59% меньше налога - 73 млн грн против 178 млн грн за первое полугодие 2021 года.

А вот туристические агентства принесли в госбюджет на 41% средств больше. Аналитики объясняют это тем, что в отчетный период вошли январь и февраль, когда украинцы делали ранние бронирования.

Впрочем, война существенно сказалась на работе туроператоров – за полугодие зафиксирован спад на 21% от их деятельности. Они уплатили в госбюджет лишь 83 млн грн налогов, а в прошлом году за аналогичный период сумма поступлений составила 106 млн грн.

Больше всего налогов от туризма получено в таких регионах:

Ивано-Франковская – прирост 63%;

Львовская – прирост 51%;

Киевская область - прирост 16%;

Киев - спад на 34%;

Одесская область - спад на 82,3%.

"Украинцы понемногу начали позволять себе короткие путешествия по стране"

Потери туристической отрасли будут только расти, отмечает председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Этот туристический сезон будет едва ли не самым тяжелым за всю историю нашей независимости. Причина известна - война. Часть территории Украины либо оккупирована, либо находится в зоне активных боевых действий и никакая туристическая деятельность там просто невозможна", - объясняет глава ведомства.

Фото: Пейзажи в Закарпатье (unsplash.com/daniel-smith)

В то же время в западных и центральных областях принимают в основном украинцев, которые покинули свои дома из-за войны.

"Также на этих территориях частично возобновили свою работу туроператоры, которые специализируются на внутреннем туризме. Можно констатировать, что украинцы понемногу начали позволять себе короткие путешествия по стране с целью перезагрузки, чтобы сохранять работоспособность и психологическое спокойствие", - обращает внимание на тенденцию Марьяна Олеськив.

Благодаря туристической активности украинцев целая цепочка смежных отраслей - перевозчикам, рестораторам, производителям крафтовой продукции, перевозчики – получают толчок.

"А одна из самых острых наших задач - помочь украинской экономике, работать ради победы", - подчеркнула председатель ДАРТ.

Напомним, мы рассказывали, как работают украинские авиакомпании во время войны.