Самый тяжелый сезон. Стали известны потери туризма в Украине во время войны

Подсчитаны уплаченные налоги в туротрасли за первое полугодие
Туризм в Украине не только не остановился, но и продолжает пополнять бюджет государства за счет налогов. Некоторые компании даже перечислили больше средств, чем в прошлом году.
Как работает отрасль во время войны, и в каких регионах украинцы больше всего путешествуют, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма.
В среднем туристическая отрасль за первое полугодие 2022 года смогла заплатить в госбюджет на 25,7% меньше налогов, чем за этот же период в прошлом году. Количество компаний уменьшилось на 24,5%, предпринимателей - на 13,5%.
Всего госбюджет получил поступлений от уплаты налогов отелями и санаториями – 461 почти млн грн. Но эта сумма на 30% меньше, чем в прошлом году.
Пансионаты и общежития, ставшие временным прибежищем для тех, кто убегал от войны, уплатили налогов на 39% больше.
Зато большие потери в этом году имели турбазы, кемпинги, детские лагеря. Они смогли уплатить на 59% меньше налога - 73 млн грн против 178 млн грн за первое полугодие 2021 года.
А вот туристические агентства принесли в госбюджет на 41% средств больше. Аналитики объясняют это тем, что в отчетный период вошли январь и февраль, когда украинцы делали ранние бронирования.
Впрочем, война существенно сказалась на работе туроператоров – за полугодие зафиксирован спад на 21% от их деятельности. Они уплатили в госбюджет лишь 83 млн грн налогов, а в прошлом году за аналогичный период сумма поступлений составила 106 млн грн.
Больше всего налогов от туризма получено в таких регионах:
Потери туристической отрасли будут только расти, отмечает председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.
"Этот туристический сезон будет едва ли не самым тяжелым за всю историю нашей независимости. Причина известна - война. Часть территории Украины либо оккупирована, либо находится в зоне активных боевых действий и никакая туристическая деятельность там просто невозможна", - объясняет глава ведомства.
Фото: Пейзажи в Закарпатье (unsplash.com/daniel-smith)
В то же время в западных и центральных областях принимают в основном украинцев, которые покинули свои дома из-за войны.
"Также на этих территориях частично возобновили свою работу туроператоры, которые специализируются на внутреннем туризме. Можно констатировать, что украинцы понемногу начали позволять себе короткие путешествия по стране с целью перезагрузки, чтобы сохранять работоспособность и психологическое спокойствие", - обращает внимание на тенденцию Марьяна Олеськив.
Благодаря туристической активности украинцев целая цепочка смежных отраслей - перевозчикам, рестораторам, производителям крафтовой продукции, перевозчики – получают толчок.
"А одна из самых острых наших задач - помочь украинской экономике, работать ради победы", - подчеркнула председатель ДАРТ.
Напомним, мы рассказывали, как работают украинские авиакомпании во время войны.