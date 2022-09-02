Найважчий сезон. Стали відомі втрати туризму в Україні під час війни

Підраховані сплачені податки в тургалузі за перше півріччя

Туризм в Україні не тільки не зупинився, але й продовжує поповнювати бюджет держави за рахунок податків. Деякі компанії навіть перерахували більше коштів, ніж торік.

Як працює галузь під час війни, та в яких регіонах українці найбільше мандрують, TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі Державного агентства розвитку туризму.

Частина туристичних компаній закрилися, але податків поcтупило більше, ніж торік

В середньому туристична галузь за перш півріччя 2022 року змогла заплатити у держбюджет на 25,7% менше податків, ніж за цей самий період торік. Кількість компаній зменшилася на 24,5%, підприємців - на 13,5%.

Найбільше держбюджет отримав надходжень від сплати податків готелями та санаторіями – майже 461 млн грн. Але ця сума 30% менша, ніж торік.

Пансіонати та гуртожитки, які стали тимчасовим прихистком для тих, хто тікав від війни, сплатили податків на 39% більше.

Фото: Податки від туризму за перше півріччя 2022 року (інфографіка ДАРТ)

Зате великі втрати в цьому році мали турбази, кемпінги, дитячі табори. Вони змогли сплатити на 59% менше податку - 73 млн грн проти 178 млн грн за перше півріччя 2021 року.

А от туристичні агентства принесли до держбюджету на 41% коштів більше. Аналітики пояснюють це тим, що до звітного періоду увійшли січень та лютий, коли українці робили ранні бронювання.

Втім, війна суттєво позначилася на роботі туроператорів – за півріччя зафіксовано спад на 21% від їхньої діяльності. Вони сплатили до держбюджету лише 83 млн грн податків, а торік за аналогічний період сума надходжень склала 106 млн грн.

Найбільше податків від туризму отримано в таких регіонах:

Івано-Франківська – приріст 63%;

Львівська – приріст 51%;

Київська область – приріст 16%;

Київ – спад на 34%;

Одеська область – спад на 82,3%.

"Українці потроху почали дозволяти собі короткі подорожі країною"

Втрати туристичної галузі будуть тільки зростати, зазначає голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

"Цей туристичний сезон буде чи не найважчим за всю історію нашої незалежності. Причина відома – війна. Частина території України або окупована, або перебуває в зоні активних бойових дій і жодна туристична діяльність там просто неможлива", - пояснює очільниця відомства.

Фото: Краєвиди у Закарпатті (unsplash.com/daniel-smith)

В той же час у західних та центральних областях приймають здебільшого українців, які покинути свої домівки через війну.

"Також на цих територіях частково поновили свою роботу туроператори, які спеціалізуються на внутрішньому туризмі. Можна констатувати, що українці потроху почали дозволяти собі короткі подорожі країною з метою перезавантаження, щоб зберігати працездатність та психологічний спокій", - звертає увагу на тенденцію Мар'яна Олеськів.

Завдяки туристичній активності українців цілий ланцюжок суміжних галузей – перевізникам, рестораторам, виробникам крафтової продукції, перевізники – отримують поштовх.

"А одне з найгостріших наших завдань - допомогти українській економіці, працювати задля перемоги", - наголосила голова ДАРТ.

Нагадаємо, ми розповідали, як працюють українські авіакомпанії під час війни.