Лучшие времена – впереди. Что происходит с туризмом в Украине во время войны

Прошло уже почти пять месяцев полномасштабной войны России против Украины. Потери украинского туристического сектора за этот период уже достигли сотен миллионов гривен.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина руководитель и основатель Smart Education Hotel School Александр Черный анализирует, какие потери несет отрасль с начала войны и каким стал туризм в Украине с началом вооруженной агрессии в нашей стране.

"Фактически с 24 февраля мы на 100% потеряли въездной туристический трафик, замер деловой туризм, а локальный превратился в миграцию внутренне перемещенных лиц. За очень небольшим исключением. Но обо всем по порядку".

Деловой туризм. Произошла полная остановка

Через год после последнего выстрела – видимо, достаточно точное объяснение, когда в Украине начнет возрождаться въездной туризм, а вместе с ним – деловой сегмент в виде крупных конференций, тренингов, семинаров и тому подобное. Ведь эти два направления тесно связаны между собой. И они оба очень проблематичны без авиасообщения.

Сейчас же имеем фактически полную остановку делового туризма – с 24 февраля нынешнего года ни для локального бизнеса, ни тем более для иностранных участников проведения чего-то существенного в Украине не ко времени и слишком опасно.

Фото: Деловой туризм в Украине с 24 февраля находится на паузе (unsplash.com)

К слову, о "живых" мероприятиях. В данном контексте не стоит забывать о Covid-19, который неплохо так научил нас организовывать деловые мероприятия онлайн без ощутимой потери их качества и результативности. Разве что "страдали" дружеский кофе в перерывах между докладами и селфи для соцсетей.

Не стоит забывать и о том факте, что около 10% еще недавно украинского бизнеса уже полностью перенесли свои офисы/производственные мощности за границу. И эта тенденция пока не сбавляет обороты. Да, можно понять владельцев, которые стремятся обеспечить стабильность своим компаниям и работникам. Вернутся ли они в Украину после войны – вопрос достаточно риторический. И в отношении бизнеса, и в отношении сотрудников. Но это – потеря части активного бизнес-сообщества.

В целом возрождение MICE (делового туризма – ред.), скорее всего, начнется не с классических бизнес-мероприятий, а как раз с крупных событий, инициированных странами-партнерами Украины по ее восстановлению после войны. Именно такие события, вероятно, станут драйверами перезапуска индустрии делового туризма. А дальше они должны перезапустить инвестиции, снова и еще в большем количестве привлечь к нам инвесторов во все сферы экономики.

Въездной туризм. Через год мы будем в топ-5 стран мира для посещения

Было бы неправильно утверждать, что после начала войны иностранцы совсем перестали к нам ехать. Как и неправильно называть их туристами, будь-то классическими или деловыми. В основном речь идет о дипломатическом корпусе, журналистах, миротворцах и благотворительных организациях, волонтерах.

Что же касается въездного туристического трафика – его не будет, пока будет продолжаться война. Вопрос безопасности для туриста из любой страны – "номер один" на протяжении всего путешествия. Даже принципиальнее, чем наличие воздушного сообщения.

Фото: Через год после завершения войны Украина войдет в пятерку самых популярных стран к посещению (Getty Images)

Да, бум на путешествия в Украину еще впереди. Он непременно произойдет, мы точно будем в топ-5 стран мира для посещения. Через год после войны, когда будет открытое небо и будет по крайней мере номинально безопасно.

Внутренний туризм. Путешественников заменили внутренне перемещенные

Здесь имеем не такую однозначную ситуацию: вроде не все так по нулям, как с иностранными туристами, но и не все так просто.

Сейчас туризм в классическом его понимании – почти на паузе. Даже в локациях, где отели заполнены. Ведь не надо путать туриста и временно перемещенных лиц. Которые выехали вынужденно, часто – потеряв дома, спасая себя и семьи. Да и даже семьи, которые повезли деток на пару недель как можно дальше от сирен и ночевки в коридоре или бомбоубежище – разве это туристы?

Да, эти люди живут в гостиницах, питаются в ресторанах, платят в основном туристический сбор (к слову, здесь большой вопрос о его уместности). И поддерживают гостиничную сферу, иногда позволяют владельцам зарабатывать за весенний сезон больше, чем за весь предыдущий год.

Фото: Безопасность туристов еще долго после войны будет вопросом "номер один" в отелях (facebook.com/vyscheneba)

Но даже для западной, условно более безопасной части нашей страны, это лишь заблуждение благополучия туристической сферы. И опубликованные недавно данные по поступлениям от туристического сбора в бюджет – достаточно условный, если не сказать пока ложный показных состояния отрасли. Ведь он не показывает реальную картину, а дает лишь количественные показатели прожитых номеро-ночей.

О курортном сезоне много не скажешь, кроме того, что война его на 90% разрушила. Значительная часть морского побережья временно оккупирована врагом. А там, где есть доступ к морю, есть риск обстрелов и мин. И хоть некоторые владельцы отелей на побережье моря обещают открытие или уже открыли двери к гостям, по сравнению с мирным временем количество отдыхающих мизерное.

К слову, уже сейчас надо думать о существенной модернизации в том числе и курортных отелей с позиции безопасности. Потому что новая реальность будет диктовать запрос от гостей на наличие бомбоубежища в заведении гостеприимства, а уже потом – других сервисов и опций. Даже через длительное время после войны наличие убежища будет преобладать над безлимитным WiFi и первой линией у моря.

Фото: Курортный сезон на 90% разрушен из-за войны (Getty Images)

В отношении городских отелей – мало кто может сказать о загрузке более 20-25%. В среднем – 10-15%, а это не всегда даже уровень безубыточности. Больше всего страдают отели с большим номерным фондом (условно – 100 и более номеров). Некоторые из них, в том числе в столице, закрылись до лучших времен. Некоторые пытаются выжить и удержать хотя бы костяк персонала, профессиональных кадров. Поэтому хорошо, если гостиничный бизнес – не основной у владельца, и есть чем перекрыть расходы.

На рынке немало предложений по аренде или продаже гостиничного бизнеса – от городских до курортных заведений. Торг имеет место, поэтому сейчас можно достаточно выгодно инвестировать. Но так же и довольно рискованно.

В этом контексте было бы неплохо на момент окончания войны иметь готовую стратегию развития туристической отрасли, восстановления инфраструктуры. Потому что туризм точно будет драйвить экономику Украины и привлекать инвестиции.

Фото: Городские отели имеют уровень загруженности не более 20-25% (Getty Images)

Проблемы с кадрами. Сотрудники едут за границу

Конечно, не сейчас. В перспективе. Ведь сейчас почти все отечественные заведения гостеприимства, так сказать, оптимизируют штатное расписание.

Как следствие – большое количество работников гостиниц, ресторанов, туристических фирм едут в другие страны в поиске работы. И надо признать, спрос на наши профессиональные кадры есть не только в Европе, но и за океаном. И здесь все зависит от того, насколько долго продлится война. Если год и дольше – значительная часть тех, кто нашел работу за рубежом, будет решать: возвращаться в Украину или забрать к себе остальную семью? Еще один риторический вопрос.

Но профильным чиновникам и ВУЗам уже сейчас неплохо было бы продумать, как научить, удержать и потом вернуть профи к работе, когда у нас произойдет туристический бум и спрос на специалистов в туризме будет расти геометрически.

Есть немало поводов для оптимизма. Несмотря на войну

Несмотря на войну – есть немало поводов оставаться оптимистами. Даже в туристической сфере, которая всегда страдает первой.

Итак, наконец – о главных выводах и надеждах. Мы точно победим, и возрождение туристической сферы однозначно будет. Даже несмотря на войну в Украине открываются новые отели. И речь не только о Западе Украины. Это добавляет оптимизма.

Фото: Иностранные туристы поедут в Украину после окончания войны (Getty Images)

Начинают работать туристические агентства. Да, наши сограждане путешествуют. Пусть пока это на 90% мамы с детками. Только отложенный спрос на отдых будет еще больше стимулировать отрасль.

Самые яркие времена – впереди. После нашей победы. И именно сейчас самое важное – поддерживать туристический бизнес. По крайней мере не позволить ему исчезнуть из информационного поля.

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