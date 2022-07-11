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Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

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Понедельник 11 июля 2022 07:50
Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны Фото: Центр Варшавы до и после восстановления (коллаж РБК-Украина)
Влодзимеж Щурек
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине

Пример столицы может стать вдохновляющим в возрождении украинских городов

Во время войны в Украине все чаще звучат предложения и планы по восстановлению украинских городов. Помогать с этим хотят в Европе. Возродить Мариуполь готов польский город Гданьск, а разбомбленный театр в этом городе – власти Греции и Италии. Харьков уже работает над тем, чтобы к строительству новых домов в городе приобщились ведущие мировые архитекторы.

Один из ярких примеров того, как отстраивали исторический центр города в Европе – Варшава. После Второй мировой она была полностью разрушена. А сегодня Варшава привлекает туристов архитектурой, парками и удобной транспортной сетью, которые были отстроены после ужасных разрушений.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина директор Польской туристической организации в Украине Влодзимеж Щурек рассказывает, как польскую столицу удалось восстановить практически из руин, превратив ее в одну из популярных туристических локаций Европы.

Несокрушимая столица

После окончания Второй мировой войны Варшава, точнее ее центральная часть, представляла собой сплошную груду развалин. Сожжены и разбиты не только основные исторические памятники, но и почти все жилые дома вокруг. Было трудно представить, что этот город когда-то удастся отстроить, а по его площадям и улицам будут гулять тысячи туристов, а апокалиптические последствия войны останутся только в музеях и в памяти людей.

Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Фото: Старый город Варшавы после разрушений, 1945 год (fotopolska.travel.pl)

Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Фото: Руины Староместской площади, 1949 год (fotopolska.travel.pl)

Варшава была для поляков центром сопротивления, культурным и политическим сердцем страны. Оккупанты намеревались ее уничтожить и превратить в в приходящий в упадок город, где поляки должны были обслуживать агрессоров. По их замыслу, Старого города в новой Варшаве не должно было бы существовать, а знаменитую Замковую площадь собирались перестроить. Таким образом, стертая с земли старая польская столица должна была послужить ужасающим примером для всей Европы.

Варварский план последовательно воплощался в жизнь. В начале войны в 1939 году в городе уже уничтожили 10% зданий. Разрушения продолжились в 1941 году во время советских бомбардировок. В 1943-м Варшава подверглась самому масштабному уничтожению.

Последней каплей в уничтожении города стали погромы во время крупного события в истории Польши в 1944 году - Варшавского восстания. Тогда Гитлер приказал уничтожить город, чтобы сломить дух повстанцев. После восстания жители уезжали из города. Тех, кто отказывался уезжать, насильно депортировали. Разрушали все дома.

Боевые действия непрерывно продолжались в течение двух месяцев в Старом городе, Северном центре, Повисле и Воле. Сегодня в Музее Варшавского восстания можно увидеть, что происходило с городом во время этих трагических и одновременно героических событий.

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Левобережная, то есть главная часть Варшавы была разрушена на 85%. Промышленная инфраструктура и исторические объекты миллионного города были уничтожены на 90%, жилые дома – на 72%, школы – 70%, объекты культуры на – 95%.

Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Фото: Рынок старого города после войны и сейчас (fotopolska.travel.pl, unsplash.com)

Боевые действия разрушили все мосты, практически всю железнодорожную инфраструктуру, подвижной состав и инфраструктуру трамвайного транспорта. Из 957 памятников было полностью разбито 782 и сильно повреждены – 141. Лишь 34 объекта обнаружили в довольно хорошем состоянии. Благодаря работникам музеев и библиотек смогли спасти ценные архивы и экспонаты, которые помогли сохранить историю.

Копия старой Варшавы. Дома восстанавливали по воспоминаниям и картинам

По окончанию боевых действий тысячи людей жили прямо посреди руин без надлежащего водоснабжения и других условий проживания. Одним словом, в Варшаве царил сокрушительный хаос. Перспектива восстановления города казалась нереалистичной.

Польская власть также рассматривала вариант переноса столицы в город Лодзь, где сохранилось много довоенных зданий, или в Краков. Планировали даже, что оставят руины Варшавы под открытым небом как музей для будущих поколений и возведут полностью новый город в окрестностях Гуры Кальварии. Но перенос столицы означал бы невыгодный политический подтекст. Поэтому 3 января 1945 года, еще до оккупации города Красной Армией, Временное правительство Люблина решило отстроить Варшаву и восстановить ее функции как столицы.

Люди возвращались в свои дома, которых на самом деле уже не было. Они собственноручно начали отстраивать квартиры и дома. Город понемногу оживал.

Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Фото: В Варшаве были разрушены все мосты, железная дорога, трамвайный транспорт. Из 957 памятников были полностью разбиты 782 и сильно повреждены – 141 (fotopolska.travel.pl)

Уже после оккупации столицы Польши 3 февраля 1945 года было официально принято решение о ее восстановлении, а за 11 дней новосозданное Бюро Восстановления Столицы (Biuro Odbudowy Stolicy) должно было воплотить крупный проект. Одно из первых вещей, которые сделало Бюро - на полуразрушенных домах разместили охранные таблички с предупреждающей надписью о запрете их самовольного сноса.

План восстановления демонстрировал неотложность восстановления всех домов без исключения. Для этого должны были задействовать воспоминания очевидцев, документы и сохраненные визуализации. Использовали даже картины с изображением города, датированные 18 веком.

Значительная часть отстроенного города должна была бы стать копией старой Варшавы. Предложенный масштаб реконструкции в процессе уменьшался, но все-таки удалось филигранно отстроить значительную часть Старого города и Королевского пути. Реконструированный город мировое сообщество оценило на самом деле лишь в 1980 году, когда Старый город Варшавы внесли в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

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Чтобы понять объем работы, попробуйте представить, что документы Бюро Восстановления состояли из 14 679 архивных папок с картами, планами, проектами, инвентарными записями и фотографиями.

Конфликт интересов

План восстановления города противоречил консервативным взглядам, которых придерживались немцы, французы, голландцы или итальянцы. Они считали, что реконструкции подлежат лишь отдельные исторические дома. Автор проекта убеждал власть и других архитекторов, что народ и памятники культуры – едины. Поэтому, по его мнению, город нуждался в полной реконструкции.

Конфликт взглядов внутри Бюро восстановления столицы продолжался на протяжении всего этапа восстановления центра города. Однако план таки удалось реализовать. Первый этап работ закончился в 1952 году. Остальные крупные проекты еще длились в 60-х годах. Известный королевский дворец был отстроен в 1974-м.

Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Фото: 1949-1950 годы. Работы по реконструкции стен и Барбакана (fotopolska.travel.pl)

Чтобы принять большое количество жильцов, город требовал нового урбанистического плана, новых домов и новых улиц. Вместе с тем построение нового социалистического города в Варшаве делало невозможным воссоздание старой Варшавы, ведь за этим стояли национализация земель и снос уже заново отстроенных домов.

Взгляды властей Польской Народной Республики на восстановление города отражали буржуазное общество, а советские урбанисты и архитекторы видели Варшаву как большой город для рабочего класса. Так появились районы Муранов, Сельцо, МДМ, Коло, Млын, Мариенштат.

Деятельность Бюро восстановления была иногда конфликтной. Так, многие каменицы, пережившие войну в хорошем состоянии, были снесены. Многие центральные улицы не удалось восстановить. Уже с 1949 года начали возводить дома, присущие советской эпохе строительства. Так в центре города появился массивный великан – Дом культуры и Науки. Есть примеры идеологического разрушения фасадов домов, когда из камениц устранялось мещанское убранство, что отражало характер довоенного города и зажиточность их жителей.

Где брали средства на масштабное восстановление

План реализовывали быстрыми темпами. Уже в 1946 году открыли движение по мосту Понятовского и железнодорожный мост Гданьский. Одну из крупных отстроек – трасса W-Z – открыли в 1949 году. Вместе с тоннелем, который пролегает под Замковой площадью, сегодня она представляет собой большое архитектурное достижение.

Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Фото: Современная Варшава (fotopolska.travel.pl)

В первом послевоенном жилом районе Мариенштати дома, стилизованные под купеческие каменицы 17 столетия, возводились рекордно быстро. Единственным источником восстановления был Социальный фонд реконструкции столицы – Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy (SFOS), созданный в 1945 году. До 1965 года это было единственное государственное учреждение, привлеченное к реализации восстановления.

Средства шли из налогов работников в размере 0,5% от заработка. Облагались налогом и некоторые продукты. Собирали доходы от билетов на культурные мероприятия. Также были организованы дополнительные сборы денег.

Почти половина национальных финансовых и материальных ресурсов была потрачена на восстановление столицы в течение нескольких послевоенных лет. Так отстроились дворец в Виланове, дворец в Королевском парке Лазенки Королевские, Дворец Сташица с улицей Новый Свят, Дворец Казимеровски, Большой театр и много памятников, таких как монументы Копернику, Мицкевичу, Шопену, Понятовскому и колонна Зигмунта.

Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Фото: Сегодня город привлекает туристов архитектурой, парками и удобной транспортной сетью (fotopolska.travel.pl)

Многие работали над строительством добровольно. К реконструкции присоединились все социальные пласты общества, которые до этого не были сплочены. Что интересно, Бюро восстановления столицы также использовали ряд предложений по градостроительству, разработанных еще до войны в 1937 году и награжденных на Всемирной выставке в Париже.

Восстановление Варшавы может служить вдохновляющим примером для разрушенных во время войны украинских городов. Сегодня столица Польши привлекает иностранных туристов именно своей архитектурой, парками и удобной транспортной сетью, которые были отстроены после войны. Это интересный пункт для остановки на уикенд или во время путешествия по Европе.

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