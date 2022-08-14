Вместо самолета. Уникальный поезд свяжет два европейских города: каким он будет

Совершенно новый спальный поезд EuroNight позволит пассажирам добраться из Лондона в Стокгольм менее чем за 24 часа. Его запуск планируется на сентябрь.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

С сентября новый поезд будет перевозить пассажиров между столицей Швеции и Гамбургом в Германии. В сочетании с существующими услугами Eurostar и Deutsche Bahn это сократит время в пути на поезде между Стокгольмом и Лондоном примерно до одного дня.

Поезд EuroNight питается от возобновляемых источников энергии — шведский оператор SJ использует электроэнергию только от гидроэлектростанций и ветряных турбин. Водители также будут использовать методы "свободного хода", чтобы свести к минимуму потребление энергии.

Что представляет собой новый поезд EuroNight

Поезд EuroNight, управляемый шведской железнодорожной компанией SJ, будет курсировать из Гамбурга в Стокгольм, по пути останавливаясь в Копенгагене. Маршрут охватывает дистанцию в 1080 километров и преодолевает ее примерно за 12 часов.

Фото: Маршруты поездов между Швецией и Британией (twitter.com/seatsixtyone)

Билеты на поезд будут предлагаться по разным ценам. Если вы путешествуете с ограниченным бюджетом, выберите стандартное место или общее купе на четыре-шесть мест.

Также можно будет забронировать индивидуальное спальное купе "люкс" с собственным умывальником, душем и туалетом. В бронь купе включены коробки с завтраком, которым можно наслаждаться с видом на шведские природные пейзажи.

Фото: Шведский оператор SJ использует электроэнергию только от гидроэлектростанций и ветряных турбин (seat61.com)

"В купе вы можете пить кофе с чистой совестью: Новый шведский поезд полностью работает на возобновляемом электричестве, что делает его экологически чистой альтернативой самолетам, потребляющим топливо. Интересно, что водителей также призывают "раскачивать" поезда. Процесс представляет собой выключение двигателя и предоставление вагонам возможности двигаться вперед, используя инерцию", — пишут на сайте.

Данные Европейского агентства по окружающей среде показывают, что если авиаперелеты производят 252,8 грамма выбросов углерода на километр пути, то железнодорожный транспорт выделяет всего 22,4 грамма.

Как добраться из Лондона в Швецию на поезде

Новый сервис также открывает Скандинавию для искателей приключений из Великобритании. Раньше путешественникам из Лондона приходилось останавливаться на ночь в континентальной Европе, а затем только на следующий день садиться на поезд до Швеции. Благодаря новому ночному маршруту пассажиры могут совершить всю поездку менее чем за 24 часа.

В Лондоне можно будет сесть на поезд Eurostar до Брюсселя: поездка занимает примерно два часа. На всякий случай забронируйте билет Eurostar заранее (08:16), чтобы прибыть до полудня. На брюссельском миди-вокзале вам нужно будет сесть на поезд до Гамбург-Альтона с пересадкой в ​​Кельне HbF. Эта часть пути займет около семи часов.

Фото: Раньше путешественникам из Лондона приходилось только на следующий день садиться на поезд до Швеции (Getty Images)

"Вы едете из Брюсселя в Кельн на великолепном немецком поезде ICE с вагоном-рестораном, розетками на всех сиденьях и бесплатным Wi-Fi. Затем вы отправитесь из Кельна в Гамбург на комфортабельном поезде Intercity с вагоном-бистро", — пишут на популярном туристическом сайте The Man in Seat 61.

В Гамбурге можно сесть на новый спальный поезд до Стокгольма. В Стокгольм он прибудет примерно через 12 часов — на следующий день после вашего первого отъезда.

Королевский дворец и архипелаги. Чем заняться в Стокгольме

Как только вы приедете в Стокгольм, хорошо отдохнув после ночи в поезде, вам точно будет чем заняться.

Прогуляйтесь по Гамла Стану, старому городу. Это район, построенный в 1200-х годах с Королевским дворцом в стиле барокко (Kungliga Slottet) и Королевской часовней (Storkyrkan).

Фото: Виды Стокгольма, Королевский дворец (wikipedia.org)

Любителям зрелищ стоит посетить ежедневную церемонию смены караула, а затем утолить голод в старейшем ресторане Стокгольма Den Gyldene Freden. Это популярное место, открытое еще в 1721 году, славится своими традиционными шведскими блюдами.

Здесь найдутся музеи на любой вкус: от музея группы ABBA до лауреатов Нобелевской премии или современного искусства. Между тем, любителям природы стоит посетить Стокгольмский архипелаг — группу из 30 000 островов, островков и скал всего в нескольких минутах езды от города.

Фото: Стокгольмский архипелаг — самый крупный архипелаг в Швеции и один из крупнейших в Балтийском море (wikipedia.org)

Напомним, переселенцев в Украине перевозит самая длинная узкоколейка в Европе.