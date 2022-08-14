Замість літака. Унікальний поїзд зв'яже два європейських міста: яким він буде

Абсолютно новий спальний поїзд EuroNight дозволить пасажирам дістатися з Лондона до Стокгольма менш ніж за 24 години. Його запуск планується на вересень.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

З вересня новий поїзд перевозитиме пасажирів між столицею Швеції та Гамбургом в Німеччині. У поєднанні з існуючими послугами Eurostar і Deutsche Bahn це скоротить час в дорозі на поїзді між Стокгольмом і Лондоном приблизно до одного дня.

Поїзд EuroNight живиться від поновлюваних джерел енергії — шведський оператор SJ використовує електроенергію тільки від гідроелектростанцій і вітряних турбін. Водії також будуть використовувати методи "вільного ходу", щоб звести до мінімуму споживання енергії.

Що являє собою новий поїзд EuroNight

Поїзд EuroNight, керований шведською залізничною компанією SJ, курсуватиме з Гамбурга до Стокгольма, по дорозі зупиняючись в Копенгагені. Маршрут охоплює дистанцію в 1080 кілометрів і долає її приблизно за 12 годин.

Фото: Маршрути поїздів між Швецією і Британією (twitter.com/seatsixtyone)

Квитки на поїзд будуть пропонуватися за різними цінами. Якщо ви подорожуєте з обмеженим бюджетом, виберіть стандартне місце або загальне купе на чотири-шість місць.

Також можна буде забронювати індивідуальне спальне купе "люкс" з власним умивальником, душем і туалетом. У бронь купе включені коробки зі сніданком, яким можна насолоджуватися з видом на шведські природні пейзажі.

Фото: Шведський оператор SJ використовує електроенергію тільки від гідроелектростанцій і вітряних турбін (seat61.com)

"У купе ви можете пити каву з чистою совістю: новий шведський поїзд повністю працює на поновлюваній електриці, що робить його екологічно чистою альтернативою літакам, які споживають паливо. Цікаво, що водіїв також закликають "розгойдувати" потяги. Процес являє собою вимикання двигуна і надання вагонам можливості рухатися вперед, використовуючи інерцію", — пишуть на сайті.

Дані європейського агентства з навколишнього середовища показують, що якщо авіаперельоти виробляють 252,8 грама викидів вуглецю на кілометр шляху, то залізничний транспорт виділяє всього 22,4 грама.

Як дістатися з Лондона до Швеції на поїзді

Новий сервіс також відкриває Скандинавію для шукачів пригод з Великобританії. Раніше мандрівникам з Лондона доводилося зупинятися на ніч в континентальній Європі, а потім тільки наступного дня сідати на поїзд до Швеції. Завдяки новому нічному маршруту пасажири можуть здійснити всю поїздку менш ніж за 24 години.

У Лондоні можна буде сісти на поїзд Eurostar до Брюсселя: поїздка займає приблизно дві години. Про всяк випадок забронюйте квиток Eurostar заздалегідь (08: 16), щоб прибути до полудня. На Брюссельському міді-вокзалі вам потрібно буде сісти на поїзд до Гамбург-Альтона з пересадкою в Кельні HbF. Ця частина шляху займе близько семи годин.

Фото: Раніше мандрівникам з Лондона доводилося тільки на наступний день сідати на поїзд до Швеції (Getty Images)

"Ви їдете з Брюсселя в Кельн на чудовому німецькому поїзді ICE з вагоном-рестораном, розетками на всіх сидіннях і безкоштовним Wi-Fi. Потім ви поїдете з Кельна в Гамбург на комфортабельному поїзді Intercity з вагоном-бістро", — пишуть на популярному туристичному сайті the Man in Seat 61.

У Гамбурзі можна сісти на новий спальний поїзд до Стокгольма. У Стокгольм він прибуде приблизно через 12 годин — на наступний день після вашого першого від'їзду.

Королівський палац і архіпелаги. Чим зайнятися в Стокгольмі

Як тільки ви приїдете в Стокгольм, добре відпочивши після ночі в поїзді, вам точно буде чим зайнятися.

Прогуляйтеся Гамла Станом, старим містом. Це район, збудований у 1200-х роках з Королівським палацом в стилі бароко (Kungliga Slottet) і Королівською каплицею (Storkyrkan).

Фото: Види Стокгольма, Королівський палац (wikipedia.org)

Любителям видовищ варто відвідати щоденну церемонію зміни варти, а потім вгамувати голод у найстарішому ресторані Стокгольма Den Gyldene Freden. Це популярне місце, відкрите ще у 1721 році, славиться своїми традиційними шведськими стравами.

Тут знайдуться музеї на будь-який смак: від музею гурту ABBA до лауреатів Нобелівської премії або сучасного мистецтва. Тим часом любителям природи варто відвідати Стокгольмський архіпелаг — групу з 30 000 островів, острівців і скель всього за декілька хвилин їзди від міста.

Фото: Стокгольмський архіпелаг — найбільший архіпелаг у Швеції і один з найбільших в Балтійському морі (wikipedia.org)

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