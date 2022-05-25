Пейзажи и история. Переселенцев в Украине перевозит самая длинная узкоколейка в Европе

В прошлом году здесь впервые начали проводить раритерные туры для украинских туристов

Переселенцев и в целом пассажиров поездов в Винницкой области стали перевозить на уникальном маршруте самой длинной узкоколейки в Европе. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Пассажиропоток на раритетной узкоколейке значительно увеличился

Недавно Укрзализныця добавила рейсы на маршруте раритетной Гайворонской узкоколейки. Эта железная дорога с колеей шириной 750 миллиметров была построена в 1887 году.

Сейчас 130-километровый отрезок пути — самая длинная узкоколейка в Европе. Ее маршрут проходит через Винницкую и Кировоградскую области: от Рудницы, через города Бершадь и Гайворон до Голованевска.

Фото: В Гайвороне и Бершади — немало переселенцев с Востока (Олег Заблудовский/для РБК-Украина)

Движение по узкоколейке возобновили в октябре 2021 года. Тогда запустили пригородный поезд Гайворон-Рудница. Позже здесь стали впервые проводить раритетные туры для украинских туристов, писало РБК-Украина накануне. А во время войны этим маршрутом стали пользоваться и переселенцы.

"Сейчас в Гайвороне и Бершади, и в целом в этом регионе достаточно много переселенцев из соседних областей (Винницкая, Киевская, Одесская), а также с Востока Украины. Сейчас пассажиропоток на узкоколейке увеличился, и продолжает еженедельно расти", — рассказывает в комментарии РБК-Украина руководитель направления узкоколейных железных дорог филиала "Пассажирская компания "АО" Укрзализныця" Олег Заблудовский.

Маршрутом ездят на отдых, показывают детям необычный поезд

Поездом узкоколейки сейчас пользуются переселенцы из Одессы, которые едут электричкой/поездом до станции Рудница, а оттуда на узкоколейке к Гайворону.

Также переселенцы, которые живут в Гайвороне, регулярно пользуются узкоколейкой еще и ради развлечения, показывают детям необычный маленький поезд, ездят на отдых, путешествуют туристы с велосипедами.

Фото: Необычной узкоколейкой пользуются и туристы (Олег Заблудовский/для РБК-Украина)

Также вырос спрос на узкоколейку и среди местных жителей, замечает представитель "УЗ".

"В условиях топливного кризиса, подорожания автобусов, люди пересаживаются с автотранспорта на железнодорожный. В частности на узкоколейку. С 3 мая также запустили еще и дневной рейс по "базарным" дням (вторник, пятница, воскресенье), вдобавок к ежедневному так называемому рабочему поезду, который утром привозил людей в Гайворон на работу. А в 17 часов работники возвращались по узкоколейке домой. Теперь местные жители получили возможность ездить продавать и покупать товары на базаре в Бершади и Гайвороне и после обеда возвращаться домой", — рассказывает Заблудовский.

Фото: С 3 мая на узкоколейке также запустили и дневной рейс по "базарным" дням (Олег Заблудовский/для РБК-Украина)

Чем интересна Гайворонская узкоколейка

Команда энтузиастов переживала за будущее узкоколеек, поэтому решили их спасти и сохранить.

"Решили начать с Гайворонской, поскольку среди всех прочих она находится в лучшем состоянии, там большее количество подвижного состава, интересная инфраструктура, достаточно богатая и увлекательная история. А также там есть действующий паровоз Гр - 280 (один из двух действующих узкоколейных паровозов в Украине) и уникальная автомотриса на базе лимузина представительского класса ГАЗ-12 "ЗИМ" на железнодорожном ходу, которая ездит по рельсам", — рассказывает Олег Заблудовский.

Также на маршруте узкоколейки — довольно красивые пейзажи, старый мост через реку Южный Буг, уникальная четырехнитковая колея, по которой могут ездить и ширококолейными — и стандартные, и узкоколейные поезда.

Фото: У Гайворонской узкоколейки — интересная инфраструктура, достаточно богатая и увлекательная история (Олег Заблудовский/для РБК-Украина)

Какие узкоколейки сохранились в Украине

До сегодняшнего дня в Украине осталось три пассажирских узкоколейки, которые находятся в подчинении "Укрзализныци", а также одна частная:

Антоновская узкоколейка в Ровенской области на Полесье (106 км);

Боржавская узкоколейка на Закарпатье (54 км);

Гайворонская Узкоколейка в Винницкой и Кировоградской областях (130 км, самая длинная в Европе).

Напомним, ранее мы писали об исторической узкоколейке на Ровенщине, которая может скоро исчезнуть.

Также предлагаем почитать, как появилась Боржавская узкоколейка на Закарпатье но есть ли шанс на ее сохранение.