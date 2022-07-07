Самолет компании МАУ будет перевозить польских туристов: детали

Крупнейший польский туроператор Itaka, который специализируется на зарубежном отдыхе, договорился с украинской авиакомпанией МАУ об использовании ее самолета для летних рейсов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Waszaturystyka.

"Благодаря подписанному контракту с МАУ мы смогли реорганизовать сеть стыковок и имеем возможность вводить дополнительные рейсы, что неизменно важно в свете стремительно растущего спроса на вылеты в основной сезон", — говорится в пресс-релизе Itaka Travel.

В компании подчеркнули, что "очень рады объявить о восстановлении полетов на сезон "лето 2022".

"Нам потребовалось несколько напряженных дней, наполненных трудными переговорами, чтобы вернуться к первоначальной программе наших чартерных операций на праздники. И оправдать доверие наших клиентов, которое они доверили нам организацию долгожданного праздника", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что результатом поиска надежного перевозчика стал подписанный контракт с "Международными Авиалиниями Украины" (МАУ) — авиакомпанией, которая "вышла на европейский рынок в 1992 году и имеет в своем парке популярные и зарекомендовавшие себя самолеты Boeing 737-800 и Boeing 737-900."

В польской компании добавили, что, есть еще один аспект сотрудничества с МАУ.

"В этот непростой для Украины период удалось в срочном порядке проработать и подписать взаимовыгодный контракт. Он является лучшим примером того, что польские и украинские компании могут сотрудничать и помогать друг другу", — добавили в компании.

До начала полномасштабной войны в Украине Itaka сотрудничала с МАУ по организации туров по Украине.

"Судя по опубликованным фото, в мокрый лизинг передан Boeing 737-900 с регистрационным номером UR-PSL. После российского вторжения лайнер был на хранении в Испании. Сейчас он базируется в Катовице и выполнил первые рейсы для польского оператора", — говорится на сайте Центра транспортных стратегий.

На днях Сегодня состоялся первый рейс МАУ, который доставил клиентов из польского аэропорта Катовице в Монастир, Тунис.

Напомним, Ryanair отказывается от политики дешевых билетов.