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Літак компанії МАУ перевозитиме польських туристів: деталі

Фото: Фото: Boeing 737-900 компанії МАУ (itaka.pl)
Автор: Катерина Гончарова

Польський туроператор підписав контакт з українськими авіалініями на проведення літніх рейсів

Найбільший польський туроператор Itaka, який спеціалізується на закордонному відпочинку, домовився з українською авіакомпанією МАУ про використання її літака для літніх рейсів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Waszaturystyka.

"Завдяки підписаному контракту з МАУ ми змогли реорганізувати мережу стикувань і маємо можливість вводити додаткові рейси, що незмінно важливо у світлі стрімко зростаючого попиту на вильоти в основний сезон", — йдеться у прес-релізі Itaka Travel.

У компанії підкреслили, що "дуже раді оголосити про відновлення польотів на сезон "літо 2022".

"Нам знадобилося кілька напружених днів, наповнених важкими переговорами, щоб повернутися до первісної програми наших чартерних операцій на свята. І виправдати довіру наших клієнтів, яку вони довірили нам організацію довгоочікуваного свята", — йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що результатом пошуку надійного перевізника став підписаний контракт з "Міжнародними Авіалініями України" (й) — авіакомпанією, яка "вийшла на європейський ринок в 1992 році та має у своєму парку популярні літаки Boeing 737-800 і Boeing 737-900, які себе зарекомендували"/

У польській компанії додали, що, є ще один аспект співпраці з МАУ.

"У цей непростий для України період вдалося в терміновому порядку опрацювати і підписати взаємовигідний контракт. Він є найкращим прикладом того, що польські та українські компанії можуть співпрацювати й допомагати один одному", — додали в компанії.

До початку повномасштабної війни в Україні Itaka співпрацювала з МАУ щодо організації турів Україною.

"Судячи з опублікованих фото, в мокрий лізинг переданий Boeing 737-900 з реєстраційним номером UR-PSL. Після російського вторгнення лайнер був на зберіганні в Іспанії. Зараз він базується в Катовіце і виконав перші рейси для польського оператора", — говориться на сайті Центру транспортних стратегій.

Днями сьогодні відбувся перший рейс МАУ, який доставив клієнтів з польського аеропорту Катовіце в Монастір, Туніс.

Нагадаємо, Ryanair відмовляється від політики дешевих квитків.

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