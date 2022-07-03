ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Крупнейший лоукостер отказывается от политики дешевых билетов: детали

Новина українською →
Воскресенье 03 июля 2022 11:39
Крупнейший лоукостер отказывается от политики дешевых билетов: детали Фото: Самолет Boeing 737-8AS компании Ryanair (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Ryanair будет постепенно повышать среднюю стоимость билетов до 50-60 евро

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявил, что цена на билеты авиакомпании неоправданно низкая, и стоимость перелетов будут поэтапно поднимать в течение пяти лет.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В интервью изданию глава компании сказал, что цены за перелеты в Ryanair будут расти.

"Нахожу абсурдным, что каждый раз, когда я лечу в лондонский аэропорт Станстед, поездка на поезде в центральную часть Лондона дороже, чем билет на самолет", – сказал О'Лири.

По словам гендиректора компании, стоимость билетов на рейсы лоукостера будут подняты с нынешнего среднего уровня в 40 евро до 50-60 евро.

При этом Ryanair будет повышать стоимость перелетов постепенно: ожидается, что этот процесс займет до пяти лет. Причину роста цен О'Лири поясняет сочетанием "структурно более высоких" цен на нефть с повышением экологических налогов.

В Financial Times отмечают, что такое заявление О'Лири говорит о резкой смене политики лоукостера. Ранее директор компании сам обвинял других перевозчиков в том, что те не могут снизить цены на перелеты.

Ryanair — компания родом из Ирландии, главный ее офис находится в Дублине. Считается лидером и законодателем бюджетных авиаперелетов в Европе: в течение всей своей истории с 1984 года дешевые билеты были главной особенностью этой авиакомпании.

Отметим, аэропорты Европы охватили забастовки, а рейсы массово отменяют.

Тем временем другой лоукостер, WizzAir, продолжит выдавать бесплатные билеты украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ryanair Авиакомпания
Отдых в Украине
Мнения
Мария Лохматова
Мафия и воры на мотоциклах. Чего ждать в Неаполе - одном из опасных городов Италии
Мария Лохматова
специально для РБК-Украина
Роман Маленков
Герой Украины. Малоизвестные факты о Нечуе-Левицком, которые вас удивят
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Катерина Колонович
Жемчужина Волыни. Самые интересные локации Луцка для путешествия на уикенд
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Ирина Савина
Лето на Адриатике. Какие страны дают дополнительные 90 дней к безвизу
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения