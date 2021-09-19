"Найбільш суперечлива міра". Популярна країна може заборонити в'їзд "бюджетним" туристам: що відомо

На Балі хочуть обмежити візити деяких мандрівників після того, як Індонезія відкриється для туристів

Балі може заборонити туристам та мандрівникам з обмеженим бюджетом, коли країна знову відкриє кордони для туристів. Про це повідомляє видання TheBaliSun.

"Кордони Балі залишаються закритими для іноземних відвідувачів через суворі протоколи COVID-19. Але коли Балі знову відкриється для туризму, офіційні особи заявляють, що деякі туристи більше не будуть вітатися на острові", — йдеться в публікації.

За повідомленням The Bali Sun, влада Індонезії має намір знову відкрити популярний курортний острів для іноземних мандрівників з країн з низьким ризиком передачі COVID-19, як тільки острів досягне статусу "часткової ізоляції рівня 2".

"Ця ідея звучить дивно"

Раніше планувалося відновлювати сферу туризму на острові ще в кінці липня, але сплеск випадків коронавірусу зірвав цю стратегію, відзначають в новині.

"Але, безумовно, найбільш суперечливою частиною плану відкриття є заява офіційних осіб про те, що вони будуть прагнути обмежити кількість гостей, які можуть відвідати Балі", — пише сайт ThePointsGuy.

"Ми будемо прагнути до якісного туризму на Балі, тому ми не дозволимо туристам- бекпекерам (мандрівникам, які їздять бюджетно, з англ. backpacking - ред.) приїжджати сюди після того, як в найближчому майбутньому буде офіційно затверджений план відкриття для міжнародних мандрівників", - заявив міністр-координатор з морських питань та інвестицій країни Лухут Бінсар Панджайтан.

Але при цьому не розкрили ніяких подробиць про те, як будуть діяти з яким-небудь конкретним типом туристів, або про те, яким чином буде визначатися "якісний турист", уточнюють у виданні.

Фото: Багата тропічна природа і пляжі роблять Балі гідним пунктом у списку напрямків, в тому числі тих, хто мандрує бюджетно (unsplash.com/geio-tischler)

"Ця ідея звучить дивно, якщо задуматися. Як ви "фільтруєте" туристів за їх фінансовим становищем?",- пишуть в ThePointsGuy.

Балі вже багато років є магнітом для "бюджетних" туристів, додають на сайті.

"Хто може їх у цьому звинувачувати? Багата Тропічна природа, спокусливі пляжі й акцент на оздоровчих і оздоровчих послугах роблять Балі гідним пунктом в списку напрямків, навіть якщо ви не можете заплатити за один з багатьох елітних курортів острова", — йдеться в публікації.

Розташування Балі в Південно-Східній Азії також дозволяє відносно легко дістатися до нього, що є ще однією причиною, через яку туристи стікаються на острів.

"Обмеження таких відвідувачів острова - якщо вони (влада - ред.) зможуть визначитися, як це зробити - може бути приреченим на провал для країни, яка хоче відновити прибуткову індустрію туризму", - пишуть ThePointsGuy.

Втім, подібна міра не надто нова: у багатьох популярних напрямках розглядають способи обмеження масового туризму з міркувань екології та якості життя. Але при цьому не "фільтрують" їх за бюджетом подорожі, відзначають в публікації.

Чи можна їхати на Балі з України сьогодні

На цей момент у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID, в'їзд на територію Індонезії, до якої відноситься й острів Балі, суворо обмежений.

Відпочинок на Балі не буде доступний для іноземних туристів до тих пір, поки кількість випадків COVID-19 не знизиться, раніше повідомляло РБК-Україна з посиланням на заяву міністра туризму та економіки культури Балі Сандиаго Уно.

Фото: В'їзд на Балі поки обмежений через новий сплеск COVID (unsplash.com/jeremy-bishop)

За даними українського МЗС, станом на цю мить потрапити в країну можуть тільки певні категорії громадян.

Серед них - іноземці-власники дипломатичних або службових віз, власники дипломатичних або службових дозволів на перебування, власники дозволів на тимчасове або постійне перебування (KITAS/KITAP).

Також в Індонезію можна в'їжджати іноземцям, які їдуть з документально підтвердженою медичною або гуманітарною метою. Дозволено в'їзд і членам екіпажів повітряних або морських суден, що прибувають в країну на борту своїх суден.

"В'їзд в країну з метою туризму поки ще знаходиться під забороною",- повідомляється на сайті відомства.

Нагадаємо, ми писали, що у Єгипті для туристів відкриють грандіозні локації.

Також повідомлялося, що відпочити в Кенії восени можна за доступними цінами.