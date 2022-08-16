Красота из руин. Как Сергей Горбань превратил свалку в сад прямо в центре города

Создать райский уголок с нуля: опыт гончарной мастерской в Днепре

Шум реки, деревянная беседка в зелени, кувшины разной формы во дворе, солнечные террасы с лавандой и можжевельником. Это не дворик в Испании — это гончарная мастерская в Днепре, созданная на месте бывшей свалки, куда люди годами сбрасывали отходы. Сейчас это уютная локация для общения и отдыха. Также здесь проводят творческие мастер-классы, изготовляют продукцию из глины. В мастерской находится самая большая в Украине дровяная печь.

В мастерской с садом на краю Балки Долгой, которая растянулась прямо посреди города, 30 лет живет и работает гончар Сергей Горбань. Саду, который он создал фактически на руинах, уже 18 лет.

Сергей Горбань рассказал TRAVEL РБК-Украина, как из заброшенной местности получился волшебный сад с террасами, и почему Украину ждет стремительный процесс восстановления сооружений после войны.

"Вся балка была одной большой помойкой-сюда шли люди со всех сторон и сбрасывали отходы"

— Сергей, что вас вдохновило на создание сада?

Идея лежала на поверхности, ведь мастерская находится на самом краю оврага под названием Долгая Балка. Склоны здесь сильно размывает дождями. Надо было что-то с этим делать, чтобы остановить эрозию. Да и как-то жить возле помойки не хотелось. Это была никем неухоженная местность, которая привлекала к себе соответствующих людей с низким уровнем культуры.

В юности у меня был хороший знакомый, садовод Сергей Просветов. Сейчас его уже нет с нами. Он говорил: "Вот есть человек, вокруг человека есть дом, вокруг дома сад, вокруг сада — город и так далее".

То есть этакие оболочки вокруг человека. У него были ученики, которые профессионально занимаются садоводством 30 лет, как я. Я их тогда пригласил, чтобы разбить сад на месте свалки. Эти прекрасные садоводы дали первый толчок и оформили идею. Мы договорились. Я озвучил свои идеи, они — свои. В соавторстве мы создали этот вертикальный сад.

Фото: "Сначала каркас, остальное нарастет. Именно так мы сделали при создании вертикального сада. Большинство площади покрыта деревянной горизонт. Первые годы она держит склон а потом в действие вступают корни растений" — Сергей Горбань (facebook.com/serg.gorban)

— Процесс создания оплачивался?

Да, это была оплачиваемая работа.

— Обращались с этим вопросом к властям?

Какое общение с властью? У власти свои проблемы. Будет ли она этим заниматься? Дорога к мастерской уже сколько лет стоит без ремонта. Вы к нам ехали по "руслу реки". Так я ее называю. Потому что во время дождя вода всегда течет в наш двор, которая смывает на своем пути даже асфальт, преодолевая свой путь в балку.

— Это было место без владельца, но вы решили за него взяться?

Да, здесь было пусто, и потом возникла свалка. Была возможность официально приватизировать этот участок и превратить во что-то красивое. В балке — сдвижная аварийная зона, где стояли когда-то дома. Людей выселяли, здесь на краю пропасти возникли развалины. Вообще вся балка была одной большой помойкой — сюда шли люди со всех сторон и сбрасывали отходы. Сейчас стало чище, но часть балки все еще находится под тонами мусора.

— Были ли препятствия при оформлении участка?

Юридическое оформление непроисходит за два дня, но серьезных препятствий не было. Все шло как должно было – сессии, реализация проектов и так далее.

— Вы хотели бы взять больше Земли?

Нет, не хочу. Это очень большой объем работы. Всего сад и мастерская занимает три участка по 10 соток, которые оформлены на меня и моих родственников. Итого 30 соток. Больше нельзя по закону.

"Сад — это живой организм, который растет, болеет, меняется"

Фото: Первое знакомство с мастерской — пирог, который испекли в дровяной печи для керамики Тарелка, сделанная в мастерской и расписанная вручную (РБК-Украина)

— Вашим примером кто- то уже вдохновился?

Когда люди ко мне приходят, то они иногда спрашивают, продаются ли участки рядом. Знаю еще, как мы начали это делать, то напротив нас (через балку - ред.) появились новые привлекательные дома. Вероятно, люди увидели, что на склоне балки реально что-то создать. Появились целые таунхаусы. Возможно, их вдохновил наш сад. Я не спрашивал.

—Трудно ли было создавать что-то на аварийном месте?

Балка — это всегда риски для строительства. Чтобы укрепить террасы, сделать отвод воды на склонах, надо вдвое больше денег, чем на ровной местности. Поэтому люди не спешат что-то строить в таких зонах.

— Сколько времени ушло на превращение свалки в сад?

Много. Вообще мастерской уже 30 лет. Здесь я живу и работаю. Первые работы начались 18 лет назад (в 2004 году - ред.). Сколько времени занимает, чтобы из ребенка вырос нормальный человек? Нельзя сказать точно. Это и есть жизнь. Это развивается вместе с вами.

Так вряд ли будет: вы потратили месяц, а затем просто наслаждаетесь результатом. Сад — это живой организм, который растет, болеет, меняется. На него кто-то нападает, русня или еще кто-то. Это постоянные изменения: что-то вырезать, что-то добавить, убрать.

Фото: "Самый большой внутренний враг — мысль, что от тебя ничего не зависит — Сергей Горбань (РБК-Украина)

— Ваша семья поддержала вас в этой идее?

Да. Хотя в начале они были в шоке. Моя жена выросла в селе. Она больше знала, что это значит – работать на земле. А я вырос в городе. Я не был в этом осведомлен. Если бы я вырос в селе, то, возможно, и не взялся бы за эту безумную идею.

— Вы представляете мастерскую без этого сада?

Нет, не представляю.

— Довольны тем, что получилось?

Наши гости всегда довольны мастерской. А я всегда вижу недостатки. Вот, например, этот кустик начал наползать на другой — надо стричь, а тут полив не работает — надо чинить. Я всегда что-то переделываю. Конечно, я доволен тем, что занимаюсь этим. Но я не могу сказать, что нахожусь в полной эйфории.

— Считали, сколько средств потратили на создание красоты?

Нет. Вообще я не считаю расходы. Ни доходы, ни расходы. Это занимает много сил и времени. Ты делаешь то, что делаешь. Дохода надо побольше, да и расходов тоже должно быть много. Тогда все будет нормально работать. Когда ты почти все, что зарабатываешь, тратишь на дело, которым занимаешься, то нет смысла все это считать. Другое дело — когда у тебя два или больше дела, где ты сравниваешь их между собой.

"Сейчас в Европе ни в одном замке не живут владельцы. Выделяют для себя отдельную комнату или этаж. Все остальное — для людей"

— Люди спрашивают у вас совета о том, как создать такой сад?

Да, бывает спрашивают. Например, у нас были люди, которые купили участок в селе, и хотели себе сад на склоне, как у нас. Сейчас создают полноценные усадьбы. Это приобретает популярность. Вот гости, которые приходили на мастер-класс по гончарству, купили участок над Днепром и планируют построить там дом и гостевой дом. Это называется гостерия.

Я видел первую гостерию, когда люди превратили дом в мини-отель с 5 номерами с рестораном, бассейном, а рядом стоит их собственный дом. Это здоровый процесс, полагаю.

Фото: Мастерская и пространство вокруг нее, где когда-то была мусорка (РБК-Украина)

Строить себе большой дом и сад только для себя — это дорого. Для этого надо быть очень состоятельным человеком. Если вы на своей территории проводите свадьбу, сдаете участок в аренду для отдыха, у вас появляются деньги, чтобы ухаживать за этим всем.

Это как с замками. Сейчас в Европе ни в одном замке не живут владельцы. Они выделяют для себя отдельную комнату или этаж. Все остальное — для людей. Потому что содержать такой замок для себя — это очень затратно. Тратить 500 долларов в день за уходом, и ни с кем не поделиться этим? Это не про меня.

— Вы с самого начала планировали, что это место будет не только для вас?

Мастерская существовала еще до сада. Здесь жила моя прабабушка. Всегда у нас была какая-то культурная тусовка. Приходили мои друзья – архитекторы, дизайнеры, художники. Мы жарили сосиски, делали плов, варили рыбу, общались, что-то обсуждали. Потом появились гости, которые хотели что-то сделать в мастерской.

Вообще мое видение того, как это будет выглядеть, не совпадает с тем, что есть сейчас. А 15 лет назад я видел имение совершенно иначе, но это все было в этом же направлении. Это моя мастерская, но я делюсь с людьми своей атмосферой, своим местом.

Фото: Во дворе почти все создано из глины (facebook.com/serg.gorban)

"Не хочу, чтобы говорили, что в городе некуда пойти, и что это только город металлургов"

— Что сейчас есть в саду?

Первое — это мастерская, которая является сердцем всего. Мы изготавливаем продукцию, и это главное. Есть гончарные круги, есть печи. У нас большая дровяная печь — самая большая в Украине. Вот лежит глина. Мы выпекаем, сушим изделия. Вторая группа сооружений-это помещение для событий. Это большой зал и малый. Здесь проходят обучающие программы.

Есть сад и большая беседка посреди него. Есть гостиница на 5 номеров, где можно остановиться, пожить. Окунуться в атмосферу. Сейчас вы видели пару, заселившуюся в номер. Они могут свободно гулять по саду. Утром, возможно, захотят полепить в мастерской вместе с нами.

Раз в неделю у нас проходят занятия по рисунку с натуры, есть кинопоказы, учебные программы с лекторами, которые рассказывают, например, о символике писанок. Проходят презентации новых украинских фильмов с режиссерами. Эта деятельность не приносит денег, она выходит "в ноль". Но это то, что мне нравится, ведь оно развивает культуру в Днепре. Не хочу, чтобы говорили, что в городе некуда пойти, и что это только город металлургов.

Фото: Кувшины во дворе мастерской (РБК-Украина)

Фото: Интерьеры внутри помещений (facebook.com/serg.gorban)

— Какие события сейчас происходят в созданном вами пространстве во время войны?

Школа рисунка, кинопоказы, джем-сейшены на барабанах – сейчас этого нет. Но мы проводим мастер-классы по гончарству. Это важное направление. Он развивает культурную среду и сознание людей.

Люди потом начинают интересоваться историей и искусством, развиваются культурно. К нам приходят целыми семьями. Сейчас работает три дня в неделю студия "Контрабас" проводит школу актерского мастерства. Есть также коммерческие события – свадьбы, корпоративы, дни рождения, которые можно провести в саду.

Фото: Мастер-классы по изготовлению посуды из глины (facebook.com/serg.gorban)

"Как-то я увидел картину: человек посмотрел на эту красоту и природу, сфотографировал, а потом выбросил пакет мусора на большую кучу под ногами"

— Как думаете, получилось бы у не творческого человека создать что-то подобное?

Людей нельзя делить на творческих и нетворческих. Каждый человек творческий в чем-то своем. Но не каждый человек может представить себе сад и здание, как архитектор, который держит все в голове. Можно творчески делать зубы, как талантливый стоматолог. Я, например, не могу делать зубы.

— У стоматолога получился бы сад?

А зачем стоматологу сад? Пусть лучше он будет хорошим стоматологом.

— Были ли люди против превращения свалки в сад?

Соседи рядом единогласно поддержали нас. Были недовольны только те, кто хотел выбрасывать далее здесь мусор. Привозили его целыми автомобилями типа КАМАЗа или ЗИЛа вместо полигона сюда. Были и вызовы полиции. Эта "война" продолжалась годами. Затем на районе появились мусорные баки, которые вывозили коммунальные службы.

Еще 5 лет назад в этой местности их не было. Ближайший бак был в трех кварталах отсюда. Не каждый понесет свой мусор так далеко. Негативную роль сыграли также плохие дороги, по которым не хотели ехать мусороуборочные машины. Поэтому люди привыкли выбрасывать все рядом – в балку. Как-то я увидел интересную картину: человек вышел на край склона, посмотрел на эту красоту и природу вокруг, достал телефон, сфотографировал панораму, а затем выбросил свой пакет мусора на большую кучу под ногами.

— Кто по вашему мнению должен восстанавливать заброшенные территории и разрушеные дома?

Это должны делать все. Если есть возможность приватизировать территорию, превратить во что-то, лучше чем было, то делайте. Если это невозможно, потому что это официально зеленая зона или охранное место у реки, тогда это должна делать власть. Но за властью стоят люди.

Фото: Люди делают много полезного, когда они чувствуют, что живут на своей земле, что им что-то принадлежит, и их дети и внуки что-то от них унаследуют — Сергей Горбань (РБК-Украина)

Если не будет инициативы людей, то ничего не будет происходить. Что такое вообще власть? Власть — это мы. Мы выбрали этих людей, чтобы они на нас работали, верно? Если нам это нужно, то мы должны об этом говорить власти. Причем очень конкретно формулировать запрос.

"Когда закончится война и начнется восстановление, динамика восстановление будет стремительной"

— Война может стать катализатором изменений в обществе. Станет ли больше тех, которые захотят восстановить разрушенное?

Для кого-то это катализатор, для кого-то — нет. Кто-то смотрит новости и переживает, но ничего не может из-за этого делать, кто-то уехал и не вернется, а кто-то берет и что-то делает. Мне кажется, когда закончится война и начнется восстановление, динамика восстановления будет стремительной. Люди делают много полезного, когда они чувствуют, что живут на своей земле, что им что-то принадлежит, и что их дети и внуки что-то от них унаследуют.

"Самый большой внутренний враг – мысль, что от тебя ничего не зависит"

Но когда есть популярное мнение "Я что-то делаю, но у меня это отберут", или "Как только что-то сделаешь, то кто-то придет, отберет, то лучше не делай ничего", это большой тормоз для общества. Если люди почувствуют, что Украина – это их дом, то будут делать это для себя.

Если считать, что есть какое-то государство, и ты в отношении него никто, то можно уже и ничего не делать. Война при определенных условиях может быть стимулом. Эти условия еще надо отвоевать. Самый большой внутренний враг –мысль, что от тебя ничего не зависит: "Мне не дали, не помогли". "Как я буду что-то делать, когда дороги не положили, или вокруг меня свалка? Кто сюда придет?". А можно что-то делать, и люди придут сами.

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