Впервые с начала войны. В Чернигове начали восстанавливать самобытную деревянную архитектуру

"Деревянное кружево Чернигова" возобновило работу после длительной паузы

Уже на протяжении нескольких лет волонтеры из Чернигова восстанавливают самобытную деревянную архитектуру города и помогают возродить любовь к ней у местных жителей.

Особая деревянная резьба, которую еще называют кружевом, традиционная для жилой застройки севера Украины. Его до сих пор можно отыскать в ряде регионов, но такая резьба практически не сохранилась в крупных городах Украины - только в Чернигове.

В начале июня проект "Деревянное кружево Чернигова" возобновил свою работу после длительной паузы, вызванной войной.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина автор и руководитель проекта Станислав Иващенко.

Продолжили восстанавливать старинный дом 19 века

Проект возобновили, вернувшись к работам над старинным домом, которому почти 120 лет. После завершения работ сооружение должно стать украшением улицы и всего города.

В прошлом году ожидалось, что работы продолжатся весной, но этим планам помешало полномасштабное вторжение России.

Фото: После длительной паузы проект возобновил работу на старинном доме по улице Чернышевского в Чернигове (Богдан Жовток)

Более 50 метров резных элементов надо было вырезать "с нуля"

"Мы вернулись к восстановлению старинного здания конца 19 века, который находится по адресу ул. Чернышевского 16. Работы над ним начались осенью прошлого года. Дом имеет два десятка различных видов резных элементов, многие из которых нуждаются в восстановлении. Речь идет о 50 + метрах (!) резных элементов, которые нужно было вырезать "с нуля". И мы, по сути, на финишной прямой", — рассказывает Станислав.

Фото: С согласия всех владельцев в прошлом году дом решили покрасить в довольно нетипичные на первый взгляд цвета (Богдан Жовток)

Интересно то, что несколько элементов на этом доме не сохранились в целостном виде вообще.

"Один из них мы скопировали из двух других домов на этой же улице, ведь они имеют аналогичные оконные сандрики. А другой элемент удалось вернуть из небытия благодаря научной реконструкции: по сути мы сопоставили такой же элемент на другом доме с родственным, но другим элементом из этого дома и вывели среднее", — объясняет он.

Работы ожидают завершить еще этим летом

В прошлом году волонтеры успели выполнить 70% работ на доме, но из-за наступления холодов оставшиеся 30% пришлось перенести. Как они тогда думали, на весну.

Фото: Большую часть работ успели выполнить в прошлом году, но амбициозные планы на весну прервала война (Богдан Жовток)

"Так сложилось, что напоследок нам осталась, пожалуй, самая тяжелая часть — карниз. Кроме того, что на этом доме его основная, фасадная часть разрушена более чем на 50%, работы усложняет еще и высота. А значит, зависимость от строительных лесов, которые надо арендовать", — рассказывает Станислав об особенностях текущих работ на доме.

Поэтому сейчас команда доделывает карниз, докрашивает всю верхнюю часть дома и "закрывает" незавершенные моменты на стенах и окнах.

Фото: Сейчас продолжаются работы по восстановлению карниза, также завершают некоторые элементы на окнах и стенах дома (Богдан Жовток)

"Учитывая мою сильную ограниченность во времени, предполагаю, что дом мы завершим не раньше августа", — говорит Станислав Иващенко.

Видео: "Дерев'яне мереживо Чернігова" (youtube.com/Ukrainer)

Благодаря волонтерам, деревянное кружево стало одним из туристических брендов города: до войны были разработаны экскурсии, посвященные сугубо таким домам. Сегодня в онлайн-музее проекта можно посмотреть примеры деревянного зодчества в Чернигове, совершив виртуальную экскурсию. Также можно детальнее почитать о таком стиле архитектуры и посмотреть, где еще сохранились такие дома в Украине.

"Узнать больше о проекте можно у нас на сайте и в соцсетях — Facebook и Instagram мы настойчиво приглашаем подписаться", — приглашает автор проекта.

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Предлагаем почитать о том, как в Чернигове дают "вторую жизнь" самобытной архитектуре, которой не найти в других регионах.

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