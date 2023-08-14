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Рятувальники і сітки. Як розпочався сезон на відкритих пляжах в Одесі

Фото: Купання в морі в Одесі влітку 2023 року (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Одесі офіційно дозволили купання на 6 пляжах. На відкритих локаціях у вихідні зібралися сотні відпочивальників.

Як розпочався довгоочікуваний пляжний сезон в Одесі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на dumskaya.net.

Стан води в Одеській затоці після підриву Каховської ГЕС стабілізувався. Також шість міських пляжів визнані такими, що відповідають усім вимогам безпеки – вони огороджені сітками від мін у воді, поряд є укриття та на території працюють рятувальники.

Відкрити дозволили такі пляжі:

  • пляж "Калетон";
  • Інклюзивний пляж;
  • муніципальний пляж (район 14 Фонтану);
  • пляж "Ікра";
  • пляж "Чайка";
  • муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

На цих пляжах водолази через день перевірятимуть дно зранку. Тому доступ відпочивальників буде лише з 8 ранку до 8 вечора. Буде заборонено купатися під час шторму в 2 бали та вище. Серед заборон – і вихід у море на плавзасобах.

Фото: Огороджений сіткою пляж в Одесі (dumskaya.net)

У місцевих телеграм-каналах опублікували відео із відкритих пляжів: на піску та у воді – ангшлаг. Купатися прийшли дорослі різного віку та діти. На кадрах видно, що людей у вихідні на березі зібралися сотні.

Втім, відпочивати на одеських пляжах і купатися в морі люди зважувалися й раніше попри попередження про небезпеку.

Зазначається, що відрізнити офіційно відкриті пляжі Одеси від інших можна за рятувальниками, які стежать, щоб люди не наближалися до сітки. Загалом кількість людей – однакова.

Раніше ми писали, що в Україні можна провести відпустку із відпочинком у басейнах із гірками та хвилями. Аквапарки працюють у західних регіонах країни, куди українці найбільше їдуть відпочивати цього літа.

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