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Спасатели и сетки. Как начался сезон на открытых пляжах в Одессе

Фото: Купание в море в Одессе летом 2023 (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Одессе официально разрешили купание на 6 пляжах. На открытых локациях на выходных собрались сотни отдыхающих.

Как начался долгожданный пляжный сезон в Одессе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на dumskaya.net.

Состояние воды в Одесском заливе после подрыва Каховской ГЭС стабилизировалось. Также шесть городских пляжей признаны такими, что отвечают всем требованиям безопасности – они ограждены сетками от мин в воде, рядом есть укрытия и на территории работают спасатели.

Открыть разрешили следующие пляжи:

  • пляж "Калетон";
  • Инклюзивный пляж;
  • муниципальный пляж (район 14 Фонтана);
  • пляж "Икра";
  • пляж "Чайка";
  • муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

На этих пляжах водолазы через день будут проверять дно по утрам. Поэтому доступ отдыхающих будет только с 8 утра до 8 вечера. Будет запрещено купаться во время шторма в 2 балла и выше. Среди запретов – и выход в море на плавсредствах.

Фото: Огражденный сеткой пляж в Одессе (dumskaya.net)

В местных телеграмм-каналах опубликовали видео с открытых пляжей: на песке и воде – ангшлаг. Купаться пришли взрослые всех возрастов и дети. На кадрах видно, что людей на выходных на берегу собрались сотни.

Впрочем, отдыхать на одесских пляжах и купаться в море люди решались и раньше, несмотря на предупреждение об опасности.

Отмечается, что отличить официально открытые пляжи от других можно по спасателям, которые следят, чтобы люди не приближались к сетке. В общем, количество людей – одинаковое.

Ранее мы писали, что в Украине можно провести отпуск с отдыхом в бассейнах с горками и волнами. Аквапарки работают в западных регионах страны, куда украинцы больше всего едут отдыхать этим летом.

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