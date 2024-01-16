Ryanair запускає нові рейси із 10 країн: куди можна буде дешево полетіти

Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair запустить 14 нових рейсів із 10 країн. Старт нових маршрутів запланований навесні та влітку.

Куди можна буде полетіти за низькими цінами, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Нові рейси лоукостера з'єднають аеропорти таких країн: Італії, Іспанії, Греції, Німеччини, Франції, Британії, Бельгії, Швеції, Угорщини та Марокко.

Зокрема, полетіти можна буде за такими маршрутами:

Берлін – Кастельон із 31 березня двічі на тиждень;

Франкфурт Хан – Альгеро з 2 червня двічі на тиждень;

Франкфурт Хан – Будапешт із 2 червня 2 рази на тиждень;

Брюссель Шарлеруа – Гетеборг із 31 березня двічі на тиждень;

Единбург – Біарріц із 1 квітня двічі на тиждень;

Единбург – Бержерак із 2 квітня двічі на тиждень;

Бірмінгем – Деррі з 3 квітня двічі на тиждень;

Барселона – Аліканте з 1 квітня тричі на тиждень;

Барі – Жирона з 2 липня тричі на тиждень;

Мілан Бергамо – Кастельон із 31 березня двічі на тиждень;

Мілан Бергамо – Скіатос із 1 квітня 2 рази на тиждень;

Мілан Бергамо – Бені-Меллаль із 1 червня двічі на тиждень;

Нант – Борнмут із 1 червня 2 рази на тиждень;

Стокгольм – Родос із 1 червня двічі на тиждень;

Придбати квитки можна на сайті авіакомпанії. Вартість перельотів за дешевим тарифом – 30-40 євро. Наприклад, з Мілану до Кастельону в Іспанії можна полетіти 31 березня за 41 євро, а повернутися 7 квітня за ціною у 32 євро. Зі Скіатосу до Мілана є квитки за 45 євро на 8 квітня, а із Франкфурта до Будапешта – за ціною у 68 євро на 9 червня.

Нагадаємо, ми писали, що бюджетна авіакомпанія Ryanair вже навесні запускає нові рейси за маршрутами у популярні локації Іспанії та Болгарії. Нові напрямки охоплять аеропорти 5 міст.

Раніше ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.