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Ryanair запускає нові рейси із 10 країн: куди можна буде дешево полетіти

Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair запустить 14 нових рейсів із 10 країн. Старт нових маршрутів запланований навесні та влітку.

Куди можна буде полетіти за низькими цінами, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Нові рейси лоукостера з'єднають аеропорти таких країн: Італії, Іспанії, Греції, Німеччини, Франції, Британії, Бельгії, Швеції, Угорщини та Марокко.

Зокрема, полетіти можна буде за такими маршрутами: 

  • Берлін – Кастельон із 31 березня двічі на тиждень;
  • Франкфурт Хан – Альгеро з 2 червня двічі на тиждень;
  • Франкфурт Хан – Будапешт із 2 червня 2 рази на тиждень;
  • Брюссель Шарлеруа – Гетеборг із 31 березня двічі на тиждень;
  • Единбург – Біарріц із 1 квітня двічі на тиждень;
  • Единбург – Бержерак із 2 квітня двічі на тиждень;
  • Бірмінгем – Деррі з 3 квітня двічі на тиждень;
  • Барселона – Аліканте з 1 квітня тричі на тиждень;
  • Барі – Жирона з 2 липня тричі на тиждень; 
  • Мілан Бергамо – Кастельон із 31 березня двічі на тиждень;
  • Мілан Бергамо – Скіатос із 1 квітня 2 рази на тиждень;
  • Мілан Бергамо – Бені-Меллаль із 1 червня двічі на тиждень;
  • Нант – Борнмут із 1 червня 2 рази на тиждень;
  • Стокгольм – Родос із 1 червня двічі на тиждень;

Придбати квитки можна на сайті авіакомпанії. Вартість перельотів за дешевим тарифом – 30-40 євро. Наприклад, з Мілану до Кастельону в Іспанії можна полетіти 31 березня за 41 євро, а повернутися 7 квітня за ціною у 32 євро.  Зі Скіатосу до Мілана є квитки за 45 євро на 8 квітня, а із Франкфурта до Будапешта – за ціною у 68 євро на 9 червня.

Нагадаємо, ми писали, що бюджетна авіакомпанія Ryanair вже навесні запускає нові рейси за маршрутами у популярні локації Іспанії та Болгарії. Нові напрямки охоплять аеропорти 5 міст.

Раніше ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

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