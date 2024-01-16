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Ryanair запускает новые рейсы из 10 стран: куда можно будет дешево полететь

Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair запустит 14 новых рейсов из 10 стран. Старт новых маршрутов запланирован весной и летом.

Куда можно будет улететь по низким ценам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Новые рейсы лоукостера соединят аэропорты следующих стран: Италии, Испании, Греции, Германии, Франции, Британии, Бельгии, Швеции, Венгрии и Марокко.

В частности, полететь можно будет по следующим маршрутам: 

  • Берлин – Кастельон с 31 марта дважды в неделю;
  • Франкфурт Хан – Альгеро со 2 июня дважды в неделю;
  • Франкфурт Хан – Будапешт со 2 июня 2 раза в неделю;
  • Брюссель Шарлеруа – Гетеборг с 31 марта дважды в неделю;
  • Эдинбург – Биарриц с 1 апреля дважды в неделю;
  • Эдинбург – Бержерак со 2 апреля дважды в неделю;
  • Бирмингем – Дерри с 3 апреля дважды в неделю;
  • Барселона – Аликанте с 1 апреля трижды в неделю;
  • Бари – Жирона со 2 июля трижды в неделю;
  • Милан Бергамо – Кастельон с 31 марта дважды в неделю;
  • Милан Бергамо – Скиатос с 1 апреля 2 раза в неделю;
  • Милан Бергамо – Бени-Меллаль с 1 июня дважды в неделю;
  • Нант – Борнмут с 1 июня 2 раза в неделю;
  • Стокгольм – Родос с 1 июня дважды в неделю.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании. Стоимость перелетов по дешевому тарифу – 30-40 евро. Например, из Милана в Кастельон в Испанию можно полететь 31 марта за 41 евро, а вернуться 7 апреля по цене в 32 евро. Из Скиатоса в Милан есть билеты за 45 евро на 8 апреля, а из Франкфурта в Будапешт – по цене в 68 евро на 9 июня.

Напомним, мы писали, что бюджетная авиакомпания Ryanair уже весной запускает новые рейсы по маршрутам в популярные локации Испании и Болгарии. Новые направления охватят аэропорты 5 городов.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

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