ua en ru
Вт, 16 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ryanair запускає нові рейси із 10 країн: куди можна буде дешево полетіти

Вівторок 16 січня 2024 16:00
UA EN RU
Ryanair запускає нові рейси із 10 країн: куди можна буде дешево полетіти Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair запустить 14 нових рейсів із 10 країн. Старт нових маршрутів запланований навесні та влітку.

Куди можна буде полетіти за низькими цінами, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Нові рейси лоукостера з'єднають аеропорти таких країн: Італії, Іспанії, Греції, Німеччини, Франції, Британії, Бельгії, Швеції, Угорщини та Марокко.

Зокрема, полетіти можна буде за такими маршрутами:

  • Берлін – Кастельон із 31 березня двічі на тиждень;
  • Франкфурт Хан – Альгеро з 2 червня двічі на тиждень;
  • Франкфурт Хан – Будапешт із 2 червня 2 рази на тиждень;
  • Брюссель Шарлеруа – Гетеборг із 31 березня двічі на тиждень;
  • Единбург – Біарріц із 1 квітня двічі на тиждень;
  • Единбург – Бержерак із 2 квітня двічі на тиждень;
  • Бірмінгем – Деррі з 3 квітня двічі на тиждень;
  • Барселона – Аліканте з 1 квітня тричі на тиждень;
  • Барі – Жирона з 2 липня тричі на тиждень;
  • Мілан Бергамо – Кастельон із 31 березня двічі на тиждень;
  • Мілан Бергамо – Скіатос із 1 квітня 2 рази на тиждень;
  • Мілан Бергамо – Бені-Меллаль із 1 червня двічі на тиждень;
  • Нант – Борнмут із 1 червня 2 рази на тиждень;
  • Стокгольм – Родос із 1 червня двічі на тиждень;

Придбати квитки можна на сайті авіакомпанії. Вартість перельотів за дешевим тарифом – 30-40 євро. Наприклад, з Мілану до Кастельону в Іспанії можна полетіти 31 березня за 41 євро, а повернутися 7 квітня за ціною у 32 євро. Зі Скіатосу до Мілана є квитки за 45 євро на 8 квітня, а із Франкфурта до Будапешта – за ціною у 68 євро на 9 червня.

Нагадаємо, ми писали, що бюджетна авіакомпанія Ryanair вже навесні запускає нові рейси за маршрутами у популярні локації Іспанії та Болгарії. Нові напрямки охоплять аеропорти 5 міст.

Раніше ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ryanair Авіасполучення авиабилеты
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Артур Лупашко
Відпустка під час війни. Як українці обирають місця для відпочинку
Артур Лупашко
засновник і СЕО мережі Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group
Анастасія Коваль
Життя без паспорта. Чим загрожує відсутність документів під час війни
Анастасія Коваль
аналітикиня напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист"
Всі точки зору