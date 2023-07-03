Ryanair запускає десятки нових рейсів по Європі: куди можна полетіти

Нові напрямки вже з'явилися у системі бронювання авіакомпанії. Із кінця жовтня пасажирам стануть доступні нові рейси по Європі та в Африку. Зокрема, зручніше та частіше зможуть подорожувати пасажири у Польщі (12 нових рейсів), Італії (9 рейсів), Іспанії (4 рейси), Британії (6 рейсів) та Ірландії (7 рейсів).
Нові рейси з Польщі – в Іспанію та Ізраїль
Варшава Модлін – Лансароте (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень;
Варшава Модлін – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня двічі на тиждень;
Варшава Модлін – Тель-Авів (Ізраїль) – із 29 жовтня один раз на тиждень;
Варшава Модлін – Белфаст (Ірландія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
Краків – Фуертевентура (Іспанія) – із 3 листопада один раз на тиждень;
Вроцлав – Агадір (Марокко) – із 31 жовтня двічі на тиждень;
Вроцлав – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 29 жовтня тричі на тиждень;
Вроцлав – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
Познань – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
Познань – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 30 жовтня двічі на тиждень;
Лодзь – Східний Мідленд (Англія) – із 30 жовтня два рази на тиждень;
Лодзь – Малага (Іспанія) – із 29 жовтня два рази на тиждень.
Нові рейси з Іспанії – у Венецію та в Марокко
Жирона – Марракеш (Марокко) – із 30 жовтня двічі на тиждень;
Мадрид – Венеція Тревізо (Італія) – із 29 жовтня шість разів на тиждень;
Малага – Прага (Чехія) – із 30 жовтня тричі на тиждень;
Барселон – Корк (Ірландія) – із 29 жовтня двічі на тиждень.
Фото: Пасажири при посадці на літак Ryanair (unsplash.com)
Нові рейси із Італії по Європі
Мілан Мальпенса – Брюссель-Шарлеруа (Бельгія) – із 15 грудня п'ять разів на тиждень;
Мілан Мальпенса – Лансароте (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
Рим Ф'юмічіно – Познань (Польща) – із 30 жовтня двічі на тиждень;
Рим Ф'юмічіно – Рига (Латвія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
Бергамо – Каунас (Литва) – із 31 жовтня двічі на тиждень.
Нові рейси із Британії – до Іспанії та Болгарії
Лондон Станстед – Базель (Швейцарія) – із 16 грудня один раз на тиждень;
Ліверпуль – Рованіємі (Фінляндія) – із 30 жовтня два рази на тиждень;
Манчестер – Пловдив (Болгарія) – із 16 грудня один раз на тиждень;
Бірмінгем – Севілья (Іспанія) – із 30 жовтня два рази на тиждень;
Бірмінгем – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня два рази на тиждень.
Нові рейси з Ірландії – в сонячні країни
Белфаст – Лансароте (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
Белфаст – Турин (Італія) – із 17 грудня один раз на тиждень;
Белфаст – Порту (Португалія) – із 29 жовтня два рази на тиждень;
Корк – Фуертевентура (Іспанія) – із 2 листопада один раз на тиждень;
Нок – Тенеріфе (Іспанія) – із 2 листопада один раз на тиждень.
Із яких ще країн будуть рейси за популярними напрямками
Нюрнберг (Німеччина) – Лансароте (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
Бремен (Німеччина) – Лансароте (Іспанія) – із 31 жовтня двічі на тиждень;
Карлсруе (Німеччина) – Салоніки (Греція) – із 30 жовтня двічі на тиждень;
Париж Бове (Франція) – Стокгольм Арланда (Швеція) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
Бордо (Франція) – Рабат (Марокко) – із 29 жовтня два рази на тиждень;
Бухарест (Румунія) – Париж Бове (Франція) – із 29 жовтня сім разів на тиждень;
Відень (Австрія) – Венеція Тревізо (Італія) – із 29 жовтня шість раз на тиждень.