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Ryanair запускає десятки нових рейсів по Європі: куди можна полетіти

Фото: Літак Ryanair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетна авіакомпанія Ryanair запустить нові маршрути Європою до кінця року. Початок нових рейсів запланований на осінньо-зимовий період 2023 року.

На сайті авіаперевізника додалося 36 нових напрямків із європейських країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Нові напрямки вже з'явилися у системі бронювання авіакомпанії. Із кінця жовтня пасажирам стануть доступні нові рейси по Європі та в Африку. Зокрема, зручніше та частіше зможуть подорожувати пасажири у Польщі (12 нових рейсів), Італії (9 рейсів), Іспанії (4 рейси), Британії (6 рейсів) та Ірландії (7 рейсів).

Нові рейси з Польщі – в Іспанію та Ізраїль

  • Варшава Модлін – Лансароте (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень;
  • Варшава Модлін – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня двічі на тиждень;
  • Варшава Модлін – Тель-Авів (Ізраїль) – із 29 жовтня один раз на тиждень;
  • Варшава Модлін – Белфаст (Ірландія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
  • Краків – Фуертевентура (Іспанія) – із 3 листопада один раз на тиждень;
  • Вроцлав – Агадір (Марокко) – із 31 жовтня двічі на тиждень;
  • Вроцлав – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 29 жовтня тричі на тиждень;
  • Вроцлав – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
  • Познань – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
  • Познань – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 30 жовтня двічі на тиждень;
  • Лодзь – Східний Мідленд (Англія) – із 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Лодзь – Малага (Іспанія) – із 29 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з Іспанії – у Венецію та в Марокко

  • Жирона – Марракеш (Марокко) – із 30 жовтня двічі на тиждень;
  • Мадрид – Венеція Тревізо (Італія) – із 29 жовтня шість разів на тиждень;
  • Малага – Прага (Чехія) – із 30 жовтня тричі на тиждень;
  • Барселон – Корк (Ірландія) – із 29 жовтня двічі на тиждень.

Фото: Пасажири при посадці на літак Ryanair (unsplash.com)

Нові рейси із Італії по Європі

  • Мілан Мальпенса – Брюссель-Шарлеруа (Бельгія) – із 15 грудня п'ять разів на тиждень;
  • Мілан Мальпенса – Лансароте (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
  • Рим Ф'юмічіно – Познань (Польща) – із 30 жовтня двічі на тиждень;
  • Рим Ф'юмічіно – Рига (Латвія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
  • Бергамо – Каунас (Литва) – із 31 жовтня двічі на тиждень.

Нові рейси із Британії – до Іспанії та Болгарії

  • Лондон Станстед – Базель (Швейцарія) – із 16 грудня один раз на тиждень;
  • Ліверпуль – Рованіємі (Фінляндія) – із 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Манчестер – Пловдив (Болгарія) – із 16 грудня один раз на тиждень;
  • Бірмінгем – Севілья (Іспанія) – із 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Бірмінгем – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з Ірландії – в сонячні країни

  • Белфаст – Лансароте (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
  • Белфаст – Турин (Італія) – із 17 грудня один раз на тиждень;
  • Белфаст – Порту (Португалія) – із 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Корк – Фуертевентура (Іспанія) – із 2 листопада один раз на тиждень;
  • Нок – Тенеріфе (Іспанія) – із 2 листопада один раз на тиждень.

Із яких ще країн будуть рейси за популярними напрямками

  • Нюрнберг (Німеччина) – Лансароте (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
  • Бремен (Німеччина) – Лансароте (Іспанія) – із 31 жовтня двічі на тиждень;
  • Карлсруе (Німеччина) – Салоніки (Греція) – із 30 жовтня двічі на тиждень;
  • Париж Бове (Франція) – Стокгольм Арланда (Швеція) – із 29 жовтня двічі на тиждень;
  • Бордо (Франція) – Рабат (Марокко) – із 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Бухарест (Румунія) – Париж Бове (Франція) – із 29 жовтня сім разів на тиждень;
  • Відень (Австрія) – Венеція Тревізо (Італія) – із 29 жовтня шість раз на тиждень.

Раніше ми писали, які норми провезення багажу діють у літаках Ryanair у 2023 році.

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RyanairВеликобританіяІталіяПольщаІспаніяАвіасполучення