Ryanair запускает десятки новых рейсов по Европе: куда можно полететь

Новые направления уже появились в системе бронирования авиакомпании. С конца октября пассажирам станут доступны новые рейсы по Европе и в Африку. В частности, удобнее и чаще смогут путешествовать пассажиры в Польше (12 новых рейсов), Италии (9 рейсов), Испании (4 рейса), Британии (6 рейсов) и Ирландии (7 рейсов).
Новые рейсы из Польши – в Испанию и Израиль
Варшава Модлин – Лансароте (Испания) – с 2 ноября один раз в неделю;
Варшава Модлин – Валенсия (Испания) – с 30 октября дважды в неделю;
Варшава Модлин – Тель-Авив (Израиль) – с 29 октября один раз в неделю;
Варшава Модлин – Белфаст (Ирландия) – с 29 октября дважды в неделю;
Краков – Фуэртевентура (Испания) – с 3 ноября один раз в неделю;
Вроцлав – Агадир (Марокко) – с 31 октября дважды в неделю;
Вроцлав – Рим Фьюмичино (Италия) – с 29 октября трижды в неделю;
Вроцлав – Лиссабон (Португалия) – с 29 октября дважды в неделю;
Познань – Лиссабон (Португалия) – с 29 октября дважды в неделю;
Познань – Рим Фьюмичино (Италия) – с 30 октября дважды в неделю;
Лодзь – Восточный Мидленд (Англия) – с 30 октября два раза в неделю;
Лодзь – Малага (Испания) – с 29 октября два раза в неделю.
Новые рейсы из Испании в Венецию и Марокко
Жирона – Марракеш (Марокко) – с 30 октября дважды в неделю;
Мадрид – Венеция Тревизо (Италия) – с 29 октября шесть раз в неделю;
Малага – Прага (Чехия) – с 30 октября трижды в неделю;
Барселон – Корк (Ирландия) – с 29 октября дважды в неделю.
Фото: Пассажиры при посадке на самолет Ryanair (unsplash.com)
Новые рейсы из Италии по Европе
Милан Мальпенса – Брюссель-Шарлеруа (Бельгия) – с 15 декабря пять раз в неделю;
Милан Мальпенса – Лансароте (Испания) – с 29 октября дважды в неделю;
Рим Фьюмичино – Познань (Польша) – с 30 октября дважды в неделю;
Рим Фьюмичино – Рига (Латвия) – с 29 октября дважды в неделю;
Бергамо – Каунас (Литва) – с 31 октября дважды в неделю.
Новые рейсы из Британии в Испанию и Болгарию
Лондон Станстед – Базель (Швейцария) – с 16 декабря один раз в неделю;
Ливерпуль – Рованиеми (Финляндия) – с 30 октября два раза в неделю;
Манчестер – Пловдив (Болгария) – с 16 декабря один раз в неделю;
Бирмингем – Севилья (Испания) – с 30 октября два раза в неделю;
Бирмингем – Валенсия (Испания) – с 30 октября два раза в неделю.
Новые рейсы из Ирландии – в солнечные страны
Белфаст – Лансароте (Испания) – с 29 октября дважды в неделю;
Белфаст – Турин (Италия) – с 17 декабря один раз в неделю;
Белфаст – Порту (Португалия) – с 29 октября два раза в неделю;
Корк – Фуэртевентура (Испания) – со 2 ноября один раз в неделю;
Нок – Тенерифе (Испания) – со 2 ноября один раз в неделю.
Из каких еще стран будут рейсы по популярным направлениям
Нюрнберг (Германия) – Лансароте (Испания) – с 29 октября дважды в неделю;
Бремен (Германия) – Лансароте (Испания) – с 31 октября дважды в неделю;
Карлсруэ (Германия) – Салоники (Греция) – с 30 октября дважды в неделю;
Париж Бове (Франция) – Стокгольм Арланда (Швеция) – с 29 октября дважды в неделю;
Бордо (Франция) – Рабат (Марокко) – с 29 октября два раза в неделю;
Бухарест (Румыния) – Париж Бове (Франция) – с 29 октября семь раз в неделю;
Вена (Австрия) – Венеция Тревизо (Италия) – с 29 октября шесть раз в неделю.