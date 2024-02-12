Ryanair додає ще 3 маршрути Європою: куди можна буде полетіти бюджетно

Ірландський лоукостер Ryanair розширює свою маршрутну мережу і додає нові рейси до популярних локацій. З початку літа в системі бронювання зʼявились нові сполучення з Іспанії, Франції, Бельгії, Португалії та Італії.
Куди можна буде полетіти влітку за доступними цінами, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Ірландський лоукостер Ryanair відомий великою мережею польотів у Європі. Влітку під час зростання попиту на подорожі авіаперевізник запустить рейси до популярних локацій.
До нових рейсів у розкладі весна-літо 2024 додалися такі:
Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Вартість квитків за базовим тарифом – від 27 євро. Наприклад, з Мілана до Біарриц квитки на 3 червня можна придбати за 26,74 євро, із Біарриц до Мілана на 10 червня – за 27,87 євро. Із Брюсселя до Понта-Делгада переліт у перші дні червня обійдеться у 97 євро.
Раніше ми писали, що Ryanair анонсувала відкриття нових 10 рейсів до міста Ольбія в Італії. Пасажири з Польщі, Англії, Австрії та інших країн Європи зможуть літати на Сардинію із весни.
Також ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.