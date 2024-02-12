RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ryanair добавляет еще 3 маршрута по Европе: куда можно будет полететь бюджетно

Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ирландский лоукостер Ryanair расширяет свою маршрутную сеть и добавляет новые рейсы в популярные локации. С начала лета в системе бронирования появились новые сообщения из Испании, Франции, Бельгии, Португалии и Италии.

Куда можно будет полететь летом по доступным ценам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландский лоукостер Ryanair известен обширной сетью полетов в Европе. Летом во время увеличения спроса на путешествия авиаперевозчик запустит рейсы в популярные локации.

К новым рейсам в расписании весна-лето 2024 года добавились следующие:

  • Севилья (Испания) – Брив-ла-Гаярд (Франция) с 1 июня 2024 года – дважды в неделю;
  • Брюссель Шарлеруа (Бельгия) – Понта-Делгада (Португалия) с 3 июня 2024 года – 1 раз в неделю;
  • Милан Бергамо (Италия) – Биарриц (Франция) с 3 июня 2024 года – дважды в неделю.

Фото: Французский город Биарриц (pixabay.com)

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Стоимость билетов по базовому тарифу – от 27 евро. Например, из Милана в Биарриц билеты на 3 июня можно приобрести за 26,74 евро, из Биарриц в Милан на 10 июня – за 27,87 евро. Из Брюсселя в Понта-Делгада перелет в первые дни июня обойдется в 97 евро.

Ранее мы писали, что Ryanair анонсировала открытие новых 10 рейсов в Ольбию в Италию. Пассажиры из Польши, Англии, Австрии и других стран Европы смогут летать на Сардинию весной.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево улететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News
RyanairФранцияИталияИспанияБельгияквиткиПортугалияАвиасообщение