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Розпродаж Wizz Air. Куди можна полетіти від 11 євро з прикордонних аеропортів

Фото: Літак Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air розпочала розпродаж акційних квитків за ціною від 11 євро в один бік. Акція триває до кінця доби 18 січня.

Куди можна буде полетіти за низькою ціною із сусідніх із Україною аеропортів, РБК-Україна розповідає з посиланням на kosht.media.

Розпродаж квитків поширюється на багато маршрутів. Дешево мандрувати із авіакомпанією можна і з прикордонних аеропортів. Вартість квитків – від 11 євро в один бік. Придбати квитки можна до 18 січня включно. Акція поширюється на рейси з 1 квітня до 30 червня.

У вартість включене одне місце ручної поклажі (максимальні розміри: 40x30x20 см). За ручну валізу та кожну одиницю зареєстрованого багажу стягується додаткова плата.

Приклад ціни квитків на деяких маршрутах:

  • Варшава – Осло: від 11 євро;
  • Краків – Бірмінгем: від 14 євро;
  • Катовіце – Дортмунд: від 14 євро;
  • Люблін – Лондон: від 14 євро;
  • Жешув – Рим: від 30 євро;
  • Бухарест – Венеція: від 16 євро;
  • Сучава – Мілан: від 17 євро;
  • Клуж – Нюрнберг: від 17 євро;
  • Ясси – Берлін: від 21 євро;
  • Братислава – Скоп’є: від 15 євро;
  • Кошице – Лондон: від 20 євро;
  • Будапешт – Подгориця: від 15 євро;
  • Дебрецен – Ларнака: від 20 євро.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair запускає нові рейси із 10 країн. Старт нових маршрутів запланований навесні та влітку.

Раніше ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

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