Распродажа Wizz Air. Куда можно полететь от 11 евро из приграничных аэропортов

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air начала распродажу акционных билетов по цене от 11 евро в одну сторону. Акция проходит до конца суток 18 января.
Куда можно будет полететь по низкой цене из соседних с Украиной аэропортов, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на kosht.media.
Распродажа билетов распространяется на много маршрутов. Дешево путешествовать с авиакомпанией можно и из приграничных аэропортов. Стоимость билетов – от 11 евро в одну сторону. Купить билеты можно до 18 января включительно. Акция распространяется на рейсы с 1 апреля по 30 июня.
В стоимость включено одно место ручной клади (максимальные размеры: 40x30x 20 см). За ручной чемодан и каждую единицу зарегистрированного багажа взимается дополнительная плата.
Пример цены билетов на некоторых маршрутах:
Напомним, мы писали, что Ryanair запускает новые рейсы из 10 стран. Старт новых маршрутов запланирован весной и летом.
Ранее мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.