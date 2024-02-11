Розмір та вага. У яких авіакомпаній Європи найсуворіші норми ручної поклажі

Подорожі з бюджетними авіакомпаніями в Європі передбачають не лише доступні авіаперельоти, але й особливі правила перевезення ручної поклажі. Пасажири нерідко стикаються з обмеженнями щодо розмірів та ваги своїх сумок.
У яких європейських авіакомпаній найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі в у 2024 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.
У переліку авіаперевізників із найжорсткішими обмеженнями не лише лоукостери, такі як Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling, Volotea, але й традиційні авіакомпанії Finnair і SAS Scandinavian Airlines.
Наприклад, Finnair має більш суворі правила, ніж лоукостери Wizz Air або easyJet. Аналогічна ситуація спостерігається і в SAS Scandinavian Airlines.
Формально авіакомпанії пояснюють обмеження розмірів ручної поклажі турботою про пасажирів, тому що це сприяє швидшому процесу посадки в літак. Адже якщо речей мало, то часу на пошук вільного місця на полиці для ручної поклажі витратиться менше.
Втім, аналіз звітності авіакомпаній свідчить, що оплата за ручну поклажу стала ще одним способом збільшення фінансових показників в умовах жорсткої конкуренції.
У такій ситуації пасажири, які обирають найдешевші авіаквитки, втрачають право на розміщення своїх речей на полицях для ручної поклажі. Їхні сумки менші за розмірами і призначені для перевезення під сидінням попереду. Тим часом, доступ до полиць для ручної поклажі стає привілеєм для клієнтів із більшими бюджетами на подорожі.
Цікаво, що не всі авіакомпанії обмежують вагу ручної поклажі, вказуючи лише на дозволені габарити. Наприклад, Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling і Volotea дозволяють перевозити ручну поклажу за розмірами, але не вказують жорстких обмежень ваги. Це може виглядати як прояв турботи про пасажирів, проте фактично дозволені розміри ручної поклажі досить скромні, що не дає пасажирам можливості перевозити великі та важкі предмети.
Видання наводить приклади норм ручної поклажі при придбанні квитів за найдешевшим тарифом. Зокрема, без розміщення на полиці авівперевізники дозволять провозити такі сумки:
Найбільші лоукостери Європи Ryanair та Wizz Air конкурують за пасажирів, адже нерідко їхні маршрутні мережі перетинаються. Нагадаємо, ми писали, із яким бюджетним авіаперевізником вигідніше подорожувати.
Також ми розповідали, як заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро. Платними є перевезення великої ручної поклажі та багажу, вибір місця, харчування на борту.