Размер и вес. У каких авиакомпаний Европы самые строгие нормы ручной клади

Путешествия с бюджетными авиакомпаниями в Европе предполагают не только доступные авиаперелеты, но и особые правила перевозки ручной клади. Пассажиры нередко сталкиваются с ограничениями по размеру и весу своих сумок.
У каких европейских авиакомпаний самые жесткие правила перевозки ручной клади в 2024 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.
В перечне авиаперевозчиков с самыми жесткими ограничениями не только лоукостеры, такие как Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling, Volotea, но и традиционные авиакомпании Finnair и SAS Scandinavian Airlines.
К примеру, у Finnair более строгие правила, чем у лоукостеров Wizz Air или easyJet. Аналогичная ситуация наблюдается и у SAS Scandinavian Airlines.
Формально авиакомпании объясняют ограничение размеров ручной клади заботой о пассажирах, потому что это способствует более быстрому процессу посадки в самолет. Ведь если вещей мало, то времени на поиск свободного места на полке для ручной клади потратится меньше.
Впрочем, анализ отчетности авиакомпаний свидетельствует о том, что оплата за ручную кладь стала еще одним способом увеличения финансовых показателей в условиях жесткой конкуренции.
В такой ситуации пассажиры, выбирающие самые дешевые авиабилеты, лишаются права на размещение своих вещей на полках для ручной клади. Их сумки меньше в размерах и предназначены для перевозки под сидением спереди. Тем временем доступ к полкам для ручной клади становится привилегией для клиентов с большими бюджетами на путешествия.
Интересно, что не все авиакомпании ограничивают вес ручной клади, указывая только на разрешенные габариты. К примеру, Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling и Volotea позволяют перевозить ручную кладь по размерам, но не указывают жестких ограничений веса. Это может выглядеть как проявление заботы о пассажирах, однако фактически разрешенные размеры ручной клади достаточно скромны, что не дает пассажирам возможности перевозить большие и тяжелые предметы.
Издание приводит примеры норм ручной клади при приобретении билетов по самому дешевому тарифу. В частности, без размещения на полке авиперевозчики позволят провозить следующие сумки:
Крупнейшие лоукостеры Европы Ryanair и Wizz Air конкурируют за пассажиров, ведь их маршрутные сети нередко пересекаются. Напомним, мы писали, с каким бюджетным авиаперевозчиком выгоднее путешествовать.
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