Размер и вес. У каких авиакомпаний Европы самые строгие нормы ручной клади

Путешествия с бюджетными авиакомпаниями в Европе предполагают не только доступные авиаперелеты, но и особые правила перевозки ручной клади. Пассажиры нередко сталкиваются с ограничениями по размеру и весу своих сумок.

У каких европейских авиакомпаний самые жесткие правила перевозки ручной клади в 2024 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Нормы провоза ручной клади в авиакомпаниях Европы в 2024 году

В перечне авиаперевозчиков с самыми жесткими ограничениями не только лоукостеры, такие как Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling, Volotea, но и традиционные авиакомпании Finnair и SAS Scandinavian Airlines.

К примеру, у Finnair более строгие правила, чем у лоукостеров Wizz Air или easyJet. Аналогичная ситуация наблюдается и у SAS Scandinavian Airlines.

Формально авиакомпании объясняют ограничение размеров ручной клади заботой о пассажирах, потому что это способствует более быстрому процессу посадки в самолет. Ведь если вещей мало, то времени на поиск свободного места на полке для ручной клади потратится меньше.

Впрочем, анализ отчетности авиакомпаний свидетельствует о том, что оплата за ручную кладь стала еще одним способом увеличения финансовых показателей в условиях жесткой конкуренции.

В такой ситуации пассажиры, выбирающие самые дешевые авиабилеты, лишаются права на размещение своих вещей на полках для ручной клади. Их сумки меньше в размерах и предназначены для перевозки под сидением спереди. Тем временем доступ к полкам для ручной клади становится привилегией для клиентов с большими бюджетами на путешествия.

Фото : Пассажиры авиакомпании Ryanair (unsplash.com)

Интересно, что не все авиакомпании ограничивают вес ручной клади, указывая только на разрешенные габариты. К примеру, Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling и Volotea позволяют перевозить ручную кладь по размерам, но не указывают жестких ограничений веса. Это может выглядеть как проявление заботы о пассажирах, однако фактически разрешенные размеры ручной клади достаточно скромны, что не дает пассажирам возможности перевозить большие и тяжелые предметы.

Правила ручной клади по самому дешевому тарифу

Издание приводит примеры норм ручной клади при приобретении билетов по самому дешевому тарифу. В частности, без размещения на полке авиперевозчики позволят провозить следующие сумки:

Ryanair – одно место размером 40х25х20 см без ограничения веса, размещение под впереди стоящим креслом;

– одно место размером 40х25х20 см без ограничения веса, размещение под впереди стоящим креслом; Wizz Air – одно место размером 40х30х20 см до 10 кг, расположение под креслом спереди;

– одно место размером 40х30х20 см до 10 кг, расположение под креслом спереди; Finnair – одно место размером до 40х30х15 см, весом до 8 кг, расположение под впереди стоящим креслом;

– одно место размером до 40х30х15 см, весом до 8 кг, расположение под впереди стоящим креслом; easyJet – одно место размером до 45х36х20 см, весом до 15 кг, расположение под впереди стоящим креслом;

– одно место размером до 45х36х20 см, весом до 15 кг, расположение под впереди стоящим креслом; Volotea – одно место размером до 40х30х20 см без ограничения веса, размещение под креслом спереди;

– одно место размером до 40х30х20 см без ограничения веса, размещение под креслом спереди; Vueling – одно место размером до 40x30x20 см без ограничения веса, размещение под креслом спереди;

Norwegian Air Shuttle – одно место размером до 38х30х20 см, весом до 10 кг, расположение под впереди стоящим креслом;

– одно место размером до 38х30х20 см, весом до 10 кг, расположение под впереди стоящим креслом; SAS – одно место размером до 40х30х15 см без ограничения веса, размещение под креслом спереди.

Фото: Пассажиры с ручной кладью в аэропорту ( unsplash.com )

Крупнейшие лоукостеры Европы Ryanair и Wizz Air конкурируют за пассажиров, ведь их маршрутные сети нередко пересекаются. Напомним, мы писали, с каким бюджетным авиаперевозчиком выгоднее путешествовать.

Также мы рассказывали, как зарабатывает лоукостер, когда продает билеты по 20 евро. Платные перевозки большой ручной клади и багажа, выбор места, питание на борту.