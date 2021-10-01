Не только роскошные виллы. Как популярный курортный остров превратился в локацию для недорогого отдыха

Почему Маврикий до сих пор не является популярным направлением среди украинцев
С наступлением осенних дней и появлением первых холодов почти все мы стремимся продолжать лето - если не в Украине, то в какой-то тропической стране. И тут на глаза попадается Маврикий - красивый тропический остров с уникальной природой в Индийском океане.
Приятная новость - в том, что с 1 октября после полуторагодичного перерыва направление возобновляет прием путешественников. Маврикий готов принимать туристов без карантина. Для посещения с 1 октября вакцинированным путешественникам будет достаточно отрицательного ПЦР-теста. А с 1 сентября сократился срок самоизоляции для прибывших на остров – с 14 до 7 дней.
Скажем честно: Маврикий не является популярным направлением среди украинцев. Интересно, что Маврикий - уже давно весьма популярное направление среди чехов. Они с удовольствием едут не только в роскошные 5* отели, но и в значительно более простые 3* местные гостиницы как для путешествия молодоженов, так и на семейный отдых.
Так в чем дело, почему украинцы редко бывают на этом острове? Думаю, стоит рассмотреть основные мифы, которыми окутан Маврикий, и понять, соответствует ли это действительности.
Такое утверждение будет правильным, если вы сравниваете его с близкими к Украине Турцией или Египтом. Чтобы долететь на Маврикий, чистого лета будет где-то 12 часов, которые обычно приходятся на ночное время, когда вы спите. Впрочем, комфортные авиалинии делают такой перелет максимально удобным.
Поэтому по времени такое путешествие занимает почти столько же, как и на Занзибар, Сейшелы или в страны Карибского региона. Перелет происходит по долготе. Это значит, что разница во времени с Украиной будет всего 1 час - очень удобно для тех, кто должен работать даже на отдыхе и просто плохо переносит "скачки во времени".
Фото: Хотя лететь на Маврикий 12 часов, разница во времени между Украиной здесь составляет всего один час (booking.com)
Что касается стоимости перелета, то всегда учитывайте лайфхак: чем раньше бронируете билеты, тем выгоднее цена.
Также обращайте внимание на различные акции от авиалиний. Поэтому вместо 1000 долларов (это средняя стоимость билета), вполне можно заплатить на 200-300 долларов меньше.
Здесь наверняка можно сказать одно: пляжи на Маврикии разные. Есть белоснежные с голубой водичкой с пологим песком, как на побережье Бель Мару. Там - просто сказка для семей с маленьким детками. Или глубокие места, где можно плавать сотни метров. Как, например, побережье Пальмар.
Есть спокойное побережье без волн (и такое оно там в большинстве) или необузданное и ревущее, как на побережье у скал Гри Гри. Или золотистый пляж, где можно полежать под деревьями казуарин (местные сосны) и любоваться синим океаном, как на берегу Флик эн Флак. Или схватить маску и ласты и поплавать, посмотреть на разноцветные кораллы, как у горы Ле Морн.
Фото: Пляжи на острове - очень разные: от пологих входов в воду до сильных волн и глубины (unsplash.com/ondrej-bocek)
Маврикий издавна гордится тем, что прекрасно сочетает экскурсионные возможности с пляжным отдыхом. Вам не нужно переезжать с одной локации на другую и менять отель ежедневно, чтобы осмотреть ту или иную достопримечательность. Вы просто утром уезжаете, а вечером возвращаетесь с новыми впечатлениями.
Что же тут можно посмотреть? Если развернуто говорить об этом, то эта тема заслуживает отдельной статьи. А если коротко, то все экскурсии можно разделить на два типа: водные и наземные.
Среди водных есть множество локаций, чтобы развлечься: снорклинг, дайвинг, погружения в субмарине, подводные мотоциклы, рыбалка на большую рыбу (марлин или тунец), кайт - и винд - серфинг, прогулки на яхте, катамаране, скоростных лодках с посещением мелких местных островов и пикником с морепродуктами, вечерние круизы.
Фото: Озеро Гран Басен на Маврикии (wikipedia.org)
Из наземных - посещение главных достопримечательностей типа 7 цветных земель Шамарель, или священного озера Гран-Басен, столицы Порт Луи, заповедников и парков, самый популярный из которых - Казела (именно там можно погулять со львами).
Есть возможности для посещения храмов, музеев, можно принять участие в мастер-классе по приготовлению еды, посетить дегустацию рома, а еще - разнообразные трекинги. Список активностей на острове еще можно продолжать. На обычный двухнедельный отпуск развлечений точно хватит, и будет повод приехать еще, чтобы увидеть другие локации.
Еще 10-15 лет назад Маврикий был направлением только для туристов высокого достатка. Именно поэтому среди рядового украинского путешественника он и не был популярным. Но времена изменились, и теперь здесь есть немало возможностей для более бюджетного отдыха.
Сейчас Маврикий может предложить отдых на любой кошелек. Возможно, это не будет так дешево, как на Бали. Но в противовес Мальдив с его трендом к гестхаусов, Маврикия действительно может предлагать качественное размещение.
Фото: На острове появляется все больше отелей на разный бюджет (booking.com)
Если это 3* отель, он часто может быть размещен на первой береговой линии. Он будет маленьким, уютным, с приветливым персоналом, который часто будет знать, как зовут вас и ваших детей. Выбор 4 * отелей также значительно вырос. Уже даже есть много таких, которые работают по системе "все включено", что было бы идеальным вариантом для семейного отдыха.
Маврикий интересен как круглогодичное направление. Золотые, как я считаю, месяцы для его посещения - октябрь-ноябрь или март-апрель.
В нашу зиму там длится самый жаркий сезон: влажный, немного дождливый и действительно жаркий период. Когда в Украине лето, на Маврикии царит довольно прохладная и сухая погода - время, когда можно увидеть китов, вволю гулять и наслаждаться природой, погружаться в практики медитации и восстановления.
Фото: Один из отелей острова (booking.com)
Остров, без сомнения, имеет огромный туристический потенциал. Однако часто под влиянием устаревших мифов и неверной или субъективной информации Маврикий не приобретает высокой популярности среди наших путешественников.
Между тем настоящие любители Маврикия не спешат развеивать мифы о нем, а просто тихо наслаждаются своим раем во время путешествия.
Путешествие и отдых – инвестиция, которая должна наполнять новыми впечатлениями, и Маврикий однозначно эти впечатления подарит.
Напомним, ранее были названы популярные страны для отдыха украинцев зимой.
Также Украинцы активно бронируют туры в Европу. Предлагаем почитать, в какие страны осенью едут чаще всего.