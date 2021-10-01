Не только роскошные виллы. Как популярный курортный остров превратился в локацию для недорогого отдыха

С наступлением осенних дней и появлением первых холодов почти все мы стремимся продолжать лето - если не в Украине, то в какой-то тропической стране. И тут на глаза попадается Маврикий - красивый тропический остров с уникальной природой в Индийском океане.

Приятная новость - в том, что с 1 октября после полуторагодичного перерыва направление возобновляет прием путешественников. Маврикий готов принимать туристов без карантина. Для посещения с 1 октября вакцинированным путешественникам будет достаточно отрицательного ПЦР-теста. А с 1 сентября сократился срок самоизоляции для прибывших на остров – с 14 до 7 дней.

Скажем честно: Маврикий не является популярным направлением среди украинцев. Интересно, что Маврикий - уже давно весьма популярное направление среди чехов. Они с удовольствием едут не только в роскошные 5* отели, но и в значительно более простые 3* местные гостиницы как для путешествия молодоженов, так и на семейный отдых.

Так в чем дело, почему украинцы редко бывают на этом острове? Думаю, стоит рассмотреть основные мифы, которыми окутан Маврикий, и понять, соответствует ли это действительности.

Миф 1. "На Маврикий лететь далеко и дорого"

Такое утверждение будет правильным, если вы сравниваете его с близкими к Украине Турцией или Египтом. Чтобы долететь на Маврикий, чистого лета будет где-то 12 часов, которые обычно приходятся на ночное время, когда вы спите. Впрочем, комфортные авиалинии делают такой перелет максимально удобным.

Поэтому по времени такое путешествие занимает почти столько же, как и на Занзибар, Сейшелы или в страны Карибского региона. Перелет происходит по долготе. Это значит, что разница во времени с Украиной будет всего 1 час - очень удобно для тех, кто должен работать даже на отдыхе и просто плохо переносит "скачки во времени".

Фото: Хотя лететь на Маврикий 12 часов, разница во времени между Украиной здесь составляет всего один час (booking.com)

Что касается стоимости перелета, то всегда учитывайте лайфхак: чем раньше бронируете билеты, тем выгоднее цена.

Также обращайте внимание на различные акции от авиалиний. Поэтому вместо 1000 долларов (это средняя стоимость билета), вполне можно заплатить на 200-300 долларов меньше.

Миф 2. "На острове - плохие пляжи"

Здесь наверняка можно сказать одно: пляжи на Маврикии разные. Есть белоснежные с голубой водичкой с пологим песком, как на побережье Бель Мару. Там - просто сказка для семей с маленьким детками. Или глубокие места, где можно плавать сотни метров. Как, например, побережье Пальмар.

Есть спокойное побережье без волн (и такое оно там в большинстве) или необузданное и ревущее, как на побережье у скал Гри Гри. Или золотистый пляж, где можно полежать под деревьями казуарин (местные сосны) и любоваться синим океаном, как на берегу Флик эн Флак. Или схватить маску и ласты и поплавать, посмотреть на разноцветные кораллы, как у горы Ле Морн.

Фото: Пляжи на острове - очень разные: от пологих входов в воду до сильных волн и глубины (unsplash.com/ondrej-bocek)

Миф 3. "На Маврикии нечего смотреть"

Маврикий издавна гордится тем, что прекрасно сочетает экскурсионные возможности с пляжным отдыхом. Вам не нужно переезжать с одной локации на другую и менять отель ежедневно, чтобы осмотреть ту или иную достопримечательность. Вы просто утром уезжаете, а вечером возвращаетесь с новыми впечатлениями.

Что же тут можно посмотреть? Если развернуто говорить об этом, то эта тема заслуживает отдельной статьи. А если коротко, то все экскурсии можно разделить на два типа: водные и наземные.

Среди водных есть множество локаций, чтобы развлечься: снорклинг, дайвинг, погружения в субмарине, подводные мотоциклы, рыбалка на большую рыбу (марлин или тунец), кайт - и винд - серфинг, прогулки на яхте, катамаране, скоростных лодках с посещением мелких местных островов и пикником с морепродуктами, вечерние круизы.

Фото: Озеро Гран Басен на Маврикии (wikipedia.org)

Из наземных - посещение главных достопримечательностей типа 7 цветных земель Шамарель, или священного озера Гран-Басен, столицы Порт Луи, заповедников и парков, самый популярный из которых - Казела (именно там можно погулять со львами).

Есть возможности для посещения храмов, музеев, можно принять участие в мастер-классе по приготовлению еды, посетить дегустацию рома, а еще - разнообразные трекинги. Список активностей на острове еще можно продолжать. На обычный двухнедельный отпуск развлечений точно хватит, и будет повод приехать еще, чтобы увидеть другие локации.

Миф 4. "На Маврикии можно жить только в 5* отелях"

Еще 10-15 лет назад Маврикий был направлением только для туристов высокого достатка. Именно поэтому среди рядового украинского путешественника он и не был популярным. Но времена изменились, и теперь здесь есть немало возможностей для более бюджетного отдыха.

Сейчас Маврикий может предложить отдых на любой кошелек. Возможно, это не будет так дешево, как на Бали. Но в противовес Мальдив с его трендом к гестхаусов, Маврикия действительно может предлагать качественное размещение.

Фото: На острове появляется все больше отелей на разный бюджет (booking.com)

Если это 3* отель, он часто может быть размещен на первой береговой линии. Он будет маленьким, уютным, с приветливым персоналом, который часто будет знать, как зовут вас и ваших детей. Выбор 4 * отелей также значительно вырос. Уже даже есть много таких, которые работают по системе "все включено", что было бы идеальным вариантом для семейного отдыха.

Миф 5. "На Маврикий надо приезжать только на Новый год"

Маврикий интересен как круглогодичное направление. Золотые, как я считаю, месяцы для его посещения - октябрь-ноябрь или март-апрель.

В нашу зиму там длится самый жаркий сезон: влажный, немного дождливый и действительно жаркий период. Когда в Украине лето, на Маврикии царит довольно прохладная и сухая погода - время, когда можно увидеть китов, вволю гулять и наслаждаться природой, погружаться в практики медитации и восстановления.

Фото: Один из отелей острова (booking.com)

Остров, без сомнения, имеет огромный туристический потенциал. Однако часто под влиянием устаревших мифов и неверной или субъективной информации Маврикий не приобретает высокой популярности среди наших путешественников.

Между тем настоящие любители Маврикия не спешат развеивать мифы о нем, а просто тихо наслаждаются своим раем во время путешествия.

Путешествие и отдых – инвестиция, которая должна наполнять новыми впечатлениями, и Маврикий однозначно эти впечатления подарит.

Напомним, ранее были названы популярные страны для отдыха украинцев зимой.

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