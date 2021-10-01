Не лише розкішні вілли. Як острів Маврикій перетворився на локацію для недорогого відпочинку

З настанням осінніх днів і появою перших холодів майже всі ми прагнемо продовжувати літо - якщо не в Україні, то в якісь тропічній країні. І тут на око спадає Маврикій - красивий тропічний острів з унікальною природою в Індійському океані.

Приємна новина - у тому, що з 1 жовтня після півторарічної перерви напрямок відновлює прийом мандрівників. Маврикій готовий приймати туристів без карантину. Для відвідування з 1 жовтня вакцинованим мандрівникам буде достатньо негативного ПЛР-тесту. А з 1 вересня скоротився термін самоізоляції для прибулих на острів – з 14 до 7 днів.

Скажімо чесно: Маврикій не є популярною дестинацією серед українців. Цікаво, що Маврикій - вже давно вельми популярний напрямок серед чехів. Вони з задоволенням їдуть не тільки в розкішні 5* готелі, а і в значно простіші 3* готелі як для мандрівки молодят, так і на родинний відпочинок.

То в чому річ, чому українці рідко бувають на цьому острові? Думаю, варто розібрати основні міфи, якими окутаний Маврикій, і зрозуміти, чи це насправді відповідає дійсності.

Міф 1. "На Маврикій летіти далеко та дорого"

Таке твердження буде правильним, якщо ви його порівнюєте з близькими до України Туреччиною чи Єгиптом. Щоб долетіти на Маврикій, чистого льоту буде десь 12 годин, які зазвичай припадають на нічний час, коли ви спите. Втім, комфортні авіалінії роблять такий переліт максимально зручним.

Тож по часу така мандрівка займає майже стільки ж, як і на Занзібар, Сейшели або до країн Карибського регіону. Переліт відбувається по довготі. Це значить, що різниця в часі з Україною буде всього 1 годину - дуже зручно для тих, хто має працювати навіть на відпочинку та просто погано переносить "стрибки у часі".

Фото: Хоча летіти на Маврикій 12 годин, різниця в часі між Україною тут складає всього одну годину (booking.com)

Щодо вартості перельоту, то завжди зважайте на лайфхак: чим раніше бронюєте квитки, тим вигідніша ціна.

Також звертайте увагу на різні акції від авіаліній. Тож замість 1000 доларів (це середня вартість квитка), цілком можна заплатити на 200-300 доларів менше.

Міф 2. "На острові - погані пляжі"

Тут напевне можна сказати одне: пляжі на Маврикії є різні. Є білосніжні з блакитною водичкою з пологим піском, як на узбережжі Бель Мару. Там - просто казка для родин з маленьким дітками. Або глибокі місцини, де можна плавати сотні метрів. Як, наприклад, узбережжя Пальмар.

Є спокійне узбережжя без хвиль (і таке воно в більшості) або неприборкане і ревуче, як на узбережжі біля скель Грі Грі. Або золотавий пляж, де можна полежати під деревами казуарін (місцеві сосни) і милуватися синім океаном, як на березі Флік ен Флака. Або схопити маску та ласти та поплавати, подивитися на різнобарвні корали, як біля гори Ле Морн.

Фото: Пляжі на острові - дуже різні: від пологих входів у воду до сильних хвиль і глибини (unsplash.com/ondrej-bocek)

Міф 3. "На Маврикії нічого дивитися"

Маврикій здавна пишається тим, що прекрасно поєднує екскурсійні можливості з пляжним відпочинком. Вам не потрібно переїжджати з однієї локації на іншу і міняти готель щодня, щоб оглянути ту чи іншу пам'ятку. Ви просто зранку виїжджаєте, а ввечері повертаєтесь з новими враженнями.

Що ж тут можна подивитися? Якщо розгорнуто говорити про це, то ця тема заслуговує окремої статті. А якщо коротко, то всі екскурсії можна розділити на два типи: водні та наземні.

Серед водних є безліч локацій, щоб розважитися: снорклінг, дайвінг, занурення в субмарині, підводні мотоцикли, рибалка на велику рибу (марлін чи тунець), кайт- та вінд- серфінг, прогулянки на яхті, катамарані, швидкісних човнах з відвідуванням дрібних місцевих островів і пікніком з морепродуктами, вечірні круїзи.

Фото: Озеро Гран-Басен на Маврикії (wikipedia.org)

З наземних - відвідування головних пам’яток типу 7 кольорових земель Шамарель, або священного озера Гран-Басен, столиці Порт Луї, заповідників і парків, найпопулярніший з яких - Казела (саме там можна погуляти зі левами).

Є можливості для відвідання храмів, музеїв, можна взяти участь у майстер-класі з приготування їжі, відвідати дегустацію рома, а ще - різноманітні трекінги. Список активностей на острові ще можна продовжувати. На звичайну двотижневу відпустку розваг точно вистачить, і буде привід приїхати ще, аби побачити інші локації.

Міф 4. "На Маврикії можна жити лише в 5* готелях"

Ще 10-15 років тому Маврикій був дестинацією лише осіб високого достатку. Саме тому серед пересічного українського мандрівника він і не був популярним. Але часи змінилися, і тепер тут є немало можливостей для більш бюджетного відпочинку.

Зараз Маврикій може запропонувати відпочинок на будь-який гаманець. Можливо, це не буде настільки дешево, як на Балі. Але на противагу Мальдів з його трендом до гестхаусів, Маврикію дійсно може пропонувати якісне розміщення.

Фото: На острові з'являється все більше готелів на різний бюджет (booking.com)

Якщо це 3* готель, він часто може бути розміщений на першій береговій лінії. Він буде маленьким, затишним, з привітним персоналом, який часто буде знати, як звати вам та ваших дітей. Вибір 4* готелів також значно виріс. Вже навіть є багато таких, які працюють за системою "все включно", що є ідеальним варіантом для родинного відпочинку.

Міф 5. "На Маврикій треба приїздити лише на Новий Рік"

Маврикій цікавий як цілорічний напрямок. Золоті, як я вважаю, місяці для його відвідування - жовтень-листопад або березень-квітень.

В нашу зиму там триває найспекотніший сезон: вологий, дещо дощовий і справді спекотний період. Коли в Україні літо, на Маврикії панує доволі прохолодна та суха погода - час, коли можна побачити китів, досхочу гуляти та насолоджуватися природою, занурюватися в практики медитації та відновлення.

Фото: Один з готелів острова (booking.com)

Острів, без сумніву, має величезний туристичний потенціал. Проте часто під впливом застарілих міфів та невірної або суб’єктивної інформації Маврикій не набуває високої популярності серед наших мандрівників.

Тим часом справжні любителі Маврикія не поспішають розвіювати міфи про нього, а просто тихо насолоджуються своїм раєм під час мандрівки.

Подорож та відпочинок – інвестиція, що має наповнювати новими враженнями, і Маврикій однозначно ці враження подарує.

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