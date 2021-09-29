Колоссальный спрос: украинцы осенью активно бронируют туры в Европу. Куда едут чаще всего

Сколько стоят автобусные туры в Румынию, Германию и Венгрию

Несмотря на опасения по поводу повторного закрытия границ Европы, украинцы активно бронируют автобусные туры в государства, которые сегодня открыты для наших туристов. Об этом РБК-Украина говорят представители украинских туристических компаний.

Страны ЕС поэтапно начали открываться для украинцев этим летом. Каждая устанавливала свои правила, но чаще всего требуют или результат негативного ПЦР-теста, или свидетельство о полной вакцинации от COVID.

В этом году все больше стран принимают туристов, и ситуация намного лучше по сравнению с 2020-м. Также заметно увеличился поток автобусных туров в страны Балканского полуострова, говорит в комментарии РБК-Украина туристический гид компании Adriatic Travel Владимир Гайдук.

"Ряд стран в течение туристического сезона упростили условия для въезда туристов. В частности, такие страны, как Северная Македония, Албания, Черногория. Там не требовали никаких ПЦР-тестов и документов о проведенной вакцинации. Также для посещения Турции, Болгарии, Хорватии было достаточно лишь ПЦР-теста. По моему мнению, в этом году среди предложений по автобусным турам "выстрелили" два направления: полеты на воздушных шарах в Каппадокии и морской отдых в Будве, Черногория", - рассказывает эксперт.

Самые популярные – туры в страны, где не нужен транзит

Автобусные туры в Европу действительно активно восстанавливаются, говорит РБК-Украина Андрей Демура, директор компании Аполло-Тур.

Фото: Венгрия – среди лидеров по автобусным турам из Украины (unsplash.com/keszthelyi-timi)

"Конечно, к былым объемам они пока не вернулись, но тенденция наблюдается позитивная. Однако пока для того, чтобы попасть в одну страну, надо проехать транзитом через другую или через несколько стран. И, как мы уже все знаем, государства могут поменять правила въезда в любой момент. Поэтому самые популярные и надежные сегодня – это туры в соседние страны, для посещения которых не нужен транзит. К примеру, Венгрия, Румыния. По ним наблюдается стабильный спрос, туры продаются хорошо", - рассказывает эксперт.

По его словам, также в сегменте автобусных туров популярна Болгария. Туда едут не только летом: в межсезонье – на экскурсии, зимой – на горнолыжные и термальные курорты.

Замки Германии и прогулки на корабле по Дунаю

По словам представителя Adriatic Travel, в осеннем спросе наблюдается существенный рост интереса к автобусным турам в западную Европу.

Это происходит, так как ряд стран шенгенской зоны все же отменяют ограничения и снова открываются для украинских туристов. К тому же, все больше людей вакцинированы, многие соскучились по поездкам в ЕС и готовы делать ПЦР-тесты, отмечает Владимир Гайдук.

Фото: Вакцинированным туристам предлагают туры во Францию (unsplash.com/thibaultpenin)

"Сейчас мы активно запускаем туры в Испанию и Францию. Проводим туры в Венгрию, Швейцарию, Германию. В Венгрии традиционно посещаем Будапешт, плаваем на кораблике по Дунаю и посещаем разнообразные винные дегустации. В Германии уже не раз наши группы посещали Мюнхен, Нюрберг и замок Нойшванштайн. В Швейцарии, кроме ее роскошных озер, гор и водопадов, едев в Цюрих и Люцерн. В дальнейшем планируем запускать туры во Францию ​​(Париж), в Испанию (Барселону)", - рассказывает он о запуске новых туров.

Туры в Европу: цены и примеры поездок

Автобусные туры привлекают довольно низкими ценами и возможностью посетить сразу несколько стран. Приводим примеры путешествий от разных компаний на октябрь.

"Загадочная Румыния". Сучава + Брашов. Посещение королевского дворца Пелеш и некоторые экскурсии включены в стоимость. Длительность - 3 дня. Цена - от 130 евро с выездом из Черновцов (компания "Ukrainian Tour").

"Незабываемая Швейцария". Цюрих, Берн, Нюрнберг, Мюнхен. В стоимость включены основные экскурсии по этим городам. Длительность - 6 дней. Цена - от 216 евро за человека с выездом со Львова (компания "Аккорд Тур").

"Встретимся в Париже". Австрия, Германия, Венгрия, Франция. Тур для полностью вакцинированных путешественников. Длительность - 6 дней, без ночных переездов с выездом со Львова. Цена - 235 евро с человека (компания "Adriatic Travel").

Автобусные туры в Польшу появятся нескоро - эксперт

Недавно для украинцев открылась Польша. Но о скором возобновлении массового туризма в Польшу, в частности, о запуске автобусных туров, говорить пока рано. Такое мнение высказывает в комментарии РБК-Украина заместитель гендиректора туроператора TEZ TOUR Александр Новиковский.

"Сейчас мы наблюдаем только лишь первую стадию открытия границ с Польшей, и условия въезда пока довольно непростые. Возможно, позже требования упростят", - поясняет эксперт.

Сегодня без карантина в страну смогут приезжать только те, кто прошл полный курс вакцинации препаратами, зарегистрированными в ЕС (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson, переболевшие коронавирусной инфекцией.

Фото: Польша открыта для украинцев, но массовых туров туда пока не проводят (unsplash.com/jacek dylag)

Невакцинированные путешественники тоже смогут въехать в Польшу, но должны будут отправиться на самоизоляцию на 10 дней.

"Считаю, что возобновления туризма в Польшу не стоит ждать вплоть до весны 2022 года. Пока на более простых условиях открыты другие интересные курорты, эта страна не войдет в лидеры по посещениям украинцами. Да, однозначно, открытие страны наконец позволит совершать частные поездки. Например, к родственникам, друзьям. Но о большом потоке туристов я бы не говорил", - резюмирует Новиковский.

Напомним, ранее мы писали, что нужно знать о турах за 100 евро – бюджетных поездках в Европу.

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